Palmeiras e Vitória se enfrentam buscando recuperação no Brasileiro

O jogo que marca a abertura dos confrontos deste domingo (16),na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, fica por conta de Palmeiras e Vitória, que se enfrentam às 11h no Allianz Parque. O foco principal de ambas as equipes é a recuperação para engrenar no torneio nacional após terem sofrido derrotas nos últimos jogos.

A equipe alviverde tem intenção de quebrar a sequência de três derrotas seguidas, sendo duas no Brasileirão e uma na Libertadores. Uma nova vitória ajudaria a acalmar os ânimos, já que a cobrança por parte da torcida vem sendo intensa. O objetivo do Verdão é continuar entre os primeiros colocados da tabela e aproveitar o torneio nacional para fazer os ajustes no time para a Libertadores e a Copa do Brasil. No Brasileirão, o Palmeiras soma 17 pontos, ficando na 7ª posição.

Já do lado da equipe rubro-negra, o foco principal é se distanciar da temida zona de rebaixamento, já que, com 12 pontos, o time baiano é o segundo dos quatro times da parte de baixo, ocupando a 17ª posição na classificação geral. Para que a evolução no campeonato se concretize, o clube ainda está de olho no mercado em busca de reforços e o zagueiro Wallace pode fazer sua estreia no time titular contra o Palmeiras.

Segundo Cuca, foco do Verdão é se manter entre os seis primeiros

Depois da derrota para o arquirrival Corinthians na última rodada, o Palmeiras vive situações complicadas tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Por conta disso, o técnico Cuca deixou claro que, no Campeonato Brasileiro, a meta será terminar entre os seis primeiros colocados. Para que isso aconteça, a recuperação deve acontecer diante do Vitória.

O clima na Academia de Futebol não foi dos melhores na manhã de sábado (15), onde torcedores marcaram presença para cobrar dirigentes e jogadores pelos últimos resultados. Membros da torcida organizada Mancha Verde fizeram uma “coletiva de imprensa”, colocando mesa e até um banner na porta do centro de treinamento como forma de protesto.

Na costumeira coletiva de imprensa de sexta-feira (14), ao invés de Cuca iniciá-la, quem esteve por lá foi Alexandre Mattos, que se pronunciou a respeito do trabalho do treinador, que vem sendo muito questionado.

“Cuca, na minha opinião, é o melhor treinador do futebol brasileiro. Atual campeão brasileiro. Treinador que não mudou em nada seu jeito de ser. Escutei que ele fez invenções. Ele não inventou, ele é criativo. É isso o que faz ele o melhor treinador do futebol brasileiro. Dizer que ele está inventando porque o Mina foi para o ataque e o Róger Guedes para a lateral é esquecer o que ele fez em toda a carreira”, comentou.

Um dos assuntos que também foram abordados pelo dirigente do Verdão foi o tempo escasso para treinos de preparação devido à grande sequência de jogos.

“Não adianta eu vir aqui falar que não tem tempo para treinar, vocês sabem. Desde que o Cuca chegou, ele não treinou a equipe ideal do Palmeiras em nenhum momento. Sabemos da dificuldade principal de encontrar o time ideal”, disse.

Os desfalques do Palmeiras para a partida são Arouca, Moisés, Thiago Martins, Fabiano e Jean, todos em recuperação física, e Thiago Santos, que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Os pendurados são Felipe Melo, Michel Bastos, Róger Guedes, Tchê Tchê, Dudu e Borja.

Desfalques na defesa complicam técnico Alexandre Gallo

O técnico Alexandre Gallo terá problemas para montar a equipe titular que irá a campo diante do Palmeiras pelas baixas no setor o sistema defensivo, já que Fred e Kanu receberam o terceiro amarelo e não ficam à disposição do comandante.

Outro desfalque certo é Ramon, que sofreu uma lesão muscular e ficará fora por pelo menos duas semanas. Willian Farias, Kieza, e José Welison também estão lesionados; Gabriel Xavier e Euller, em negociação para deixar o clube, completam a lista de baixas.

Essas ausências fizeram com que a comissão técnica reintegrasse Bruno Bispo, afastado em junho por não fazer parte dos planos do clube. Outra novidade na equipe titular pode ser o zagueiro Wallace, que provavelmente fará sua estreia com a camisa rubro-negra. O jogador foi contratado pelo Vitória por empréstimo junto ao Grêmio e já está regularizado no BID.

Ainda sem saber se estará entre os titulares na partida, o volante Uillian Correia espera que o Vitória consiga fazer um jogo inteligente para conquistar os três pontos fora de cara e iniciar sequência de recuperação.

“Vamos para mais um confronto muito complicado na competição. Enfrentar o Palmeiras, que vem de derrota em um clássico, dentro da sua casa, é sempre difícil, mas estamos preparados. Temos que fazer um jogo inteligente e aproveitar as chances criadas para sair desta partida com um grande resultado”, comentou.

David, Patric e Renê Santos podem ficar de fora da rodada seguinte, onde o Vitória enfrenta o Grêmio no Barradão, caso recebam o terceiro cartão amarelo, já que estão pendurados.