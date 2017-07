Róger Guedes minimiza críticas no Palmeiras e exalta Cuca: "Tenho ele como um pai no Futebol"

Róger Guedes tem sido um dos principais jogadores da equipe( Foto: Cesar Greco\Ag Palmeiras)

O atacante Róger Guedes vive seu melhor momento na temporada de 2017. O jogador de 20 anos é o atleta mais utilizados pelo técnico Cuca junto com o goleiro Fernando Prass no ano, foram 34 jogos e seis gols marcados pela equipe. Perguntado sobre as criticas que vinha sofrendo antes da chegada do Cuca, o atacante declarou:

“Eu não gostos das criticas, ninguém gosta, mas levo numa boa não dou muita bola para isso, pois se isso for levado para dentro de campo não consigo render o esperado”.

Róger Guedes minimizou boatos de propostas da Europa e elogiou o técnico Cuca: " Deixo isso para os meus empresários, estou focado aqui no Palmeiras. Cuca foi o treinador que me trouxe para jogar aqui, tenho ele como um Pai no Futebol"

Palmeiras tem confrontos importantes fora de casa nos próximos jogos, equipe vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, depois encara o Sport no Recife e na outra semana tem o jogo de volta em Belo Horizonte contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Perguntado sobre essa maratona de jogos e como que é ficar longe da família, Guedes disse:

“Aqui é minha segunda casa, ficar longe dos meus filhos não é fácil, mas sabemos que precisamos nos concentram para ir em busca das vitórias nesses jogos longe tão importantes para a competição”.

Recentemente o atacante virou cobrador oficial de pênaltis do time, tanto que fez um gol desta maneira na última rodada. Para o Camisa 23, a confiança do técnico foi importante para seu desempenho nas cobranças

“Vai ser difícil tira a bola de mim para bater o pênalti, o Cuca me deu essa confiança de bater em um jogo difícil e espero continuar assim 110%”

Verdão está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem jogo importante pela 15ª rodada, encara o Flamengo na Ilha do Urubu na próxima quarta-feira (19) às 21h45