Roger Guedes valoriza empate fora de casa contra Flamengo: "A gente sabia que ia ser difícil"

Roger Guedes comemorando seu gol (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Após se recuperar no campeonato o Palmeiras viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo na Ilha do Urubu. Lá o o alviverde conseguiu um empate em 2 a 2, com gols de Willian e Roger Guedes. A partida ficou marcada pela volta do goleiro Jailson ao gol palmeirense.

O aniversariante comentou sua volta à meta alviverde e sobre o desempenho do time no jogo.

"Meu aniversário, vou fazer 36 anos, não parece, com corpinho de 28. O time está de parabéns, não é fácil jogar aqui, vamos descansar, que domingo tem mais. Não é fácil ficar sete meses sem jogar, hoje graças a Deus consegui dar conta do recado."

Quem comentou também o desempenho do time foram os atacantes Dudu, este suspenso do próximo jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo, e Roger Guedes: "Fez valer o nosso plano de jogo. Poderíamos ter feito e tomado o terceiro. A equipe tá de parabéns. Descansar e pensar no Sport l ficar sete meses sem jogar, hoje graças a Deus consegui dar conta do recado", disse o capitão palmeirense, Dudu.



"A gente sabia que ia ser difícil. Esse estádio é bem difícil de ganhar. Viramos o jogo, mas levamos um gol em uma bobeira", comentou Roger Guedes, autor de um dos gols do empate.



A arbitragem do Jailson Macedo Freitas foi um dos pontos mais contestados do jogo, sendo criticada por jogadores de ambos os lados. Zé Roberto foi um deles, questionando o número de cartões amarelos mostrados pelo juiz para os jogadores do Palmeiras: "Nossa equipe saiu de campo hoje com 9 jogadores amarelados. Mas se a gente fez falta a equipe deles fez também, e eu acho que o arbitro se colocou bem na partida, mas sempre na dúvida foi dado pro Flamengo. Não tem que ser questionado a arbitragem e sim falado do jogo,onde teve a possibilidade de as duas equipes vencerem, que jogaram futebol e buscaram o resultado. E esse empate fora de casa não foi ruim pra gente".



Quando questionado sobre a possibilidade de estar fora da briga pelo título brasileiro e ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, Zé Roberto foi otimista e disse: "Nosso pensamento é de poder passar pras próximas fases. Acho que nossa equipe tá crescendo de rendimento, foi um resultado bom hoje, até por jogar aqui contra o Flamengo, num estádio difícil, que a torcida deles tá praticamente dentro de campo e apoia a equipe deles, que é uma equipe muito qualificada. Eu acho que a gente tem uma equipe muito qualificada e conseguimos crescer dentro da competição".

Os jogadores voltam sua atenção ao próximo jogo do Palmeiras que é fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, contra o Sport, na Arena Pernambuco.