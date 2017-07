Com público recorde entre clubes na Arena de Pernambuco, Palmeiras bate Sport e fica no G-6

A tarde deste domingo (23) foi histórica na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, entre Sport e Palmeiras em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Mostrando qualidade em campo, o Verdão foi amplamente superior e derrotou o Leão por 2 a 0, com gols marcados por Bruno Henrique e Keno.

Com o resultado positivo longe de seus domínios, os alviverdes sobem à 5ª posição e trocam de lugar justo com o adversário, somando agora 26 pontos. Os rubro-negros, por sua vez, têm a vaga no G-6 ameaçada e caem à 6ª colocação, permanecendo com 24 pontos ganhos e tendo que torcer contra o Botafogo, que mede forças com o Atlético-GO.

Os times voltam a campo, pela 17ª rodada do Brasileiro, só no próximo fim de semana. Os pernambucanos vão até Salvador enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova no domingo (30), às 16h, já os paulistas recebem o Avaí no sábado (29), às 19h, no Allianz Parque. Antes, os leoninos vão até Sarandí decidir vaga nas oitavas da Sul-Americana contra o Arsenal, às 19h15 da quinta-feira (27), enquanto que os palmeirenses visitam o Cruzeiro no Mineirão, às 21h45 da quarta-feira (26), em confronto nas quartas da Copa do Brasil.

Palmeiras é superior e abre boa vantagem

Se enfrentando por vaga no G-6, Sport e Palmeiras começaram o duelo empolgados e procurando espaços na defesa. Mesmo jogando fora de casa, o Verdão saiu ao ataque nos primeiros minutos de bola rolando e levou perigo. Na primeira oportunidade, Jean recebeu passe de Bruno Henrique e chutou na rede pelo lado de fora. Em seguida, Egídio bateu escanteio fechado e quase fez olímpico.

Ainda que tivesse reforçado o lado esquerdo defensivo, devido a força do adversário pela direita, o Leão pouco criou e ficou sem intensidade. Apostando no erro rubro-negro, os alviverdes voltaram a fazer jogada envolvente e quase saíram em vantagem. Bruno Henrique lançou para Mayke, que cruzou e Deyverson furou. Jean pegou o rebote e arriscou com perigo.

Buscando reagir dentro de campo, os donos da casa demonstraram ao público presente na Arena que não iriam se acomodar e iriam tentar ir ao setor ofensivo. Em um dos lances que criou, Everton Felipe levantou na pequena área, Ronaldo Alves se antecipou e cabeceou em direção ao gol. Jaílson saiu atrapalhado e não achou a bola, que saiu pela linha de fundo.

Verdão mostra mais eficiência e sai em vantagem ante Leão (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Mostrando superioridade na partida, os visitantes aproveitaram o erro dos leoninos e ficaram em vantagem no placar. Egídio bateu escanteio, Bruno Henrique deu de peixinho na primeira trave e encobriu Agenor, que apenas observou a bola entrar, fazendo a festa dos torcedores em São Lourenço da Mata.

No minuto seguinte, Diego Souza testou em tiro esquinado de Everton e quase deixou tudo igual, dando o maior dos sustos a favor da equipe anfitriã durante a etapa inicial. Sem criatividade, os pernambucanos se perderam nas quatro linhas e continuaram cedendo espaços no meio-campo.

Jogando mais consciente e errando menos, os paulistas aproveitaram novo descuido da marcação e ampliaram o marcador distante de seus domínios. Keno arrancou em velocidade após o lançamento de Bruno Henrique, saiu de frente ao camisa 1 dos mandantes e teve o trabalho de empurrar ao fundo do barbante.

Verdão administra placar e consolida triunfo

Buscando corrigir os problemas da primeira etapa, Luxemburgo optou por voltar ao que havia realizado ante o Atlético-GO e colocou Rogério na vaga do lateral-esquerdo Sander, deixando Mena na sua posição de origem. A mudança até deixou o Sport mais disposto, pois foi ao setor ofensivo e quase diminuiu quando André cabeceou após cobrança de falta e Jaílson defendeu sem problemas.

Mesmo que tivesse tentado controlar as ações, o Palmeiras viu o Leão determinado e à vontade para balançar as redes. Uma dessas jogadas veio através da bola parada, quando Diego Souza cobrou falta perfeita e acertou o travessão. André, artilheiro da equipe no Brasileirão, ficou com a sobra e cabeceou para fora.

Alviverdes administram e consolidam vitória longe de casa(Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Com intuito de dar novo gás do meio para frente, já que melhorou em campo, Luxemburgo promoveu a entrada de Thomás e sacou Everton Felipe. Ainda assim, quem deu sustos foi o Verdão, obrigando Agenor a trabalhar por duas vezes em tentativas de Keno. Na primeira, recebeu o passe Deyverson e parou no goleiro, que deu rebote e interveio pela segunda oportunidade em seguida.

Nos minutos finais, os leoninos não abdicaram de atacar e foram para cima, visando diminuir a vergonha diante do recorde de público entre clubes no estádio, porém não obteve sucesso. O camisa 87 soltou uma bomba e a bola acertou a mão de Egídio, gerando discussão e nada foi marcado. Nos acréscimos, o centroavante rubro-negro recebeu passe, girou sobre a marcação e arrematou próximo à trave esquerda, com o placar sendo mantido.