Autor do primeiro gol contra Sport, Bruno Henrique exalta elenco: "Jogadores de alto nível"

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Neste domingo, o Palmeiras enfrentou o Sport na Arena de Pernambuco e venceu por 2 a 0. Pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão saiu na frente com gol de Bruno Henrique, e ampliou a vantagem com Keno no primeiro tempo, tendo apenas que administrar o resultado na segunda etapa.

Após o apito final, o volante Bruno Henrique deu entrevista e comemorou o tento, que ocorreu no cabeceio de uma bola cruzada em escanteio. Além disso, exaltou o bom elenco palestrino, afirmando que os atletas contribuem muito de maneira geral.

"O gol foi um pouco de sorte, consegui uma casquinha e deu certo. Fico feliz pelo meu primeiro gol no Palmeiras, o primeiro de muitos. O elenco é muito forte, trocamos muitas peças hoje e mesmo assim o time rendeu. A sequência de jogos é grande, então você precisa trocar. Se tem jogadores de alto nível para reposição, eleva o nível também da equipe. (...) Enfim, o time foi muito bem, tivemos muita maturidade para jogar".

Quem também falou na saída de campo foi o estreante Deyverson, que chegou recentemente da Espanha. Ele se mostrou contente e, apesar de não ter tido nenhuma grande chance, comentou sobre o lance mais marcante dele na partida.

"Quero agradecer a Deus, ao Cuca, aos companheiros e à minha família. Me senti à vontade, todos me deram apoio e confiança para jogar. Na minha estreia pelo Palmeiras, que é um grande clube, eu não podia fazer feio, e estou muito feliz por isso. (...) Ficou na minha cabeça uma jogada que fiz para o Erik, em que eu fingi que ia na bola e deixei passar. Ele foi ao fundo, cruzou para o Keno, e o goleiro fez duas defesas seguidas".

Agora, o Palmeiras viaja para Belo Horizonte e começará a treinar para o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (26), às 21h45. Essa será a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, portanto Cuca não poderá contar com Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson, visto que não foram inscritos na competição.