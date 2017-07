CBF confirma jogo com Chile no Allianz Parque pela última rodada das Eliminatórias

Allianz Parque (Divulgação Getty Images)

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quarta feira (26) que a partida entre Brasil e Chile válida pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2018, será disputada no Allianz Parque, em São Paulo no dia 10 de Outubro

A arena do Verdão venceu a disputa com o Morumbi para sediar a partida. Inicialmente o jogo seria no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, mas a cúpula da CBF decidiu transferir o jogo para a capital Paulista, pois a cidade maravilhosa passa por uma grave crise financeira e contou com problemas burocráticos na negociação com Maracanã

Será o segundo jogo da Seleção Brasileira no Allianz Parque, no dia 07 de julho de 2015 o Brasil enfrentou o México na Arena e venceu por 2 a 0, com gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli. A partida amistosa serviu para o então técnico Dunga testar as opções para a disputa da Copa América daquele ano.

Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 33 pontos, é a primeira seleção que está classificada para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. A partida ainda não tem horário definido por conta da possibilidade de todos os jogos da rodada acontecerem ao mesmo tempo.

A CBF divulgará nos próximos dias o preço dos ingressos e quando estará disponível a venda de bilhetes para o público geral.