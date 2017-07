Jogo Palmeiras x Avaí Ao Vivo Hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado (29) ás 19H00 no Allianz Parque em São Paulo

Palmeiras e Avaí já se enfrentaram nove vezes pelo campeonato Brasileiro. São seis vitórias do Verdão, dois empates e uma vitória do Avaí. Última partida entre as duas equipes pelo campeonato aconteceu em 2015, Palmeiras venceu por 3 a 1 na Ressacada. Gols de Gabriel Jesus, Cristado e Dudu para o Palmeiras e Andre Lima para o Avaí

Desfalque do Avaí: Marquinhos (Machucado )

Provável Avaí: Douglas; Capa, Betão, Alemão e Leandro Silva; Simião, Judson, Pedro Castro e Juan; Junior Dutra e Joel.

Segundo o assessor de imprensa do Felipe Melo o jogador não está afastado e, sim, não relacionado. E as conversas entre ele e Cuca foram na esfera profissional e por questões táticas.

O técnico Cuca na noite desta sexta feira informou que o volante Felipe Melo não foi relacionado para a partida. Segundo matéria do Globo Esporte.com o jogador não joga mais pelo Palmeiras pois não se encaixa no esquema do treinador e estaria tumultuando o elenco.

Desfalques do Verdão: Felipe Melo (afastado); Willian, Arouca, Moisés e Thiago Martins (Machucados)

Provável Palmeiras: Jaison; Egídio, Luan, Mina e Mayke; Bruno Henrique, Jean e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Deyverson

Jogando como visitante equipe do Avaí já aprontou para equipes que estão na parte da cima da tabela. Botafogo e Grêmio foram as vitimas do time de Floripa. São oito jogos; duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

Avaí está na zona de rebaixamento com 17 pontos, mas a equipe do técnico Claudinei vem mostrando evolução, são três jogos sem perde; dois empates e uma vitória. Na última rodada jogando em casa, equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0.

Jogando como mandante na competição verdão tem sete jogos; foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

No campeonato Brasileiro, Verdão está a 3 jogos sem perder, são duas vitórias e um empate. Mas no meio de semana, Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, gerando muito cobrança no técnico Cuca e principalmente nos jogadores.

Palmeiras vem de grande resultado pelo campeonato Brasileiro, equipe do Técnico Cuca venceu o Sport fora de casa por 2 a 0. Gols de Bruno Henrique e Keno.

Jogo Palmeiras x Avaí ao vivo é uma partida válida pela 17º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado às 19h00 no Allianz Parque em São Paulo.