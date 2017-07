Palmeiras recebe embalado Avaí precisando reagir após eliminação na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Allianz Parque, em São Paulo, SP; a partida começa às 19h

A sequência de três jogos sem derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, parecia ter dado tranquilidade para o time, mas a eliminação na Copa do Brasil traz de novo a pressão para o time. Com incertezas na escalação e com Felipe Melo não relacionado, o Verdão recebe neste sábado (29), o Avaí, às 19h. Apesar de estar no Z-4, o time catarinense só perdeu um jogo nas últimas sete rodadas e não sofreu gols em cinco delas.

No último confronto, em 2015, o Palmeiras venceu em Florianópolis por 3 a 1, com gols de Gabriel Jesus, Cristaldo e Dudu. André Lima marcou o dos mandantes. Na história, a vantagem palmeirense é muito grande no confronto. Em 14 confrontos, foram 11 vitórias verdes, dois empates e apenas uma vitória do Avaí. O Verdão marcou 39 gols e o Leão, 13.

Palmeiras quer esquecer Copa do Brasil e manter boa sequência no Brasileiro

Com uma temporada abaixo das expectativas, o Palmeiras vem de eliminação na Copa do Brasil, após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, fora de casa. Em 5º lugar, com 26 pontos e 14 de desvantagem para a liderança do Brasileiro, o mais provável é que o time brigue somente pelo título da Copa Libertadores.

O técnico Cuca admite que os resultados do time na temporada estão abaixo e que existe pressão, mas espera que o Palmeiras mantenha sua boa sequência no Brasileiro - dos últimos nove pontos disputados, sete foram conquistados.

"A pressão é para todos, não só em cima de Cuca. Se pegarmos o Campeonato Brasileiro, os últimos três jogos fizemos sete pontos, jogando bem. E a gente retorna para jogar em casa contra o Avaí. Caso a vitória venha, é uma sequência boa no Brasileiro. Tem de pensar no melhor. Se a gente consegue três vitórias podemos acabar o turno com 35 pontos. No ano passado a gente tinha 36 pontos no final ", lembrou.

Pensando na Libertadores, Cuca deve levar seus titulares para um retiro de oito dias em Atibaia, enquanto reservas disputariam as próximas duas partidas pela Série A. O jogo de volta das oitavas de final contra o Barcelona de Guayaquil, acontece no dia 9 de agosto, em São Paulo. Os equatorianos venceram o primeiro jogo por 1 a 0.

Para o jogo contra o Avaí, os titulares ainda vão para o campo. O time titular deve ser parecido com o que entrou em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Vetados pelo Departamento Médico, Juninho, Willian e Zé Roberto não estão disponíveis. O volante Felipe Melo não foi relacionado e, de acordo com informações do Globoesporte.com, o técnico Cuca não conta mais com o jogador, que estaria 'tumultuando o elenco'.

Avaí aposta em manutenção dos titulares para manter boa sequência

Depois de um início muito complicado no Brasileiro, o Avaí vem se recuperando e conquistando bons resultados nas últimas semanas. A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (23) levou o time aos 17 pontos, na 17ª colocação, mesma pontuação do Atlético-PR, que está fora do Z-4. Nas últimas sete rodadas, o time só perdeu uma, sendo que nas últimas três partidas fora de casa, fez sete pontos - venceu Botafogo e Grêmio e empatou com o Bahia.

O técnico Claudinei Oliveira atribui essa melhora de resultados ao resgate da postura que o time mostrou na Série B de 2016. O treinador espera que o time continue demonstrando vontade e aplicação para continuar sua ascensão na tabela da Série A.

"O que a gente tem feito nesses jogos é o que fizemos na Série B do ano passado, um time organizado, brigando por todas as bolas e que tenta aproveitar as chances. Não podemos mudar a postura. Contra o Coritiba, se tivéssemos mantido a organização, não teríamos sido goleados. Temos que ser aguerridos, intenso e organizado, o líder joga assim, sem comparações", analisou.

O Avaí só terá uma alteração em relação ao time da última rodada. Após cumprir suspensão, o lateral-esquerdo Capa volta ao time titular no lugar de João Paulo. O volante Luan, recuperado de lesão, voltou a ser relacionado. O atacante Maurinho, contratado na última semana, também está disponível pela primeira vez.