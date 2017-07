Deyverson marca primeiro gol pelo Palmeiras e projeta fazer história no clube

Foto: Divulgação / Palmeiras

Apresentado no Palmeiras há pouco mais de dez dias, Deyverson fez sua estreia no Allianz Parque neste sábado (29), na vitória do Verdão diante do Avaí por 2 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante já havia participado do jogo contra o Sport, no último domingo, em Recife, mas foi perante 33.633 torcedores palmeirenses que marcou o seu primeiro gol com a camisa alviverde.

“Estou muito feliz por ter feito o meu primeiro gol aqui na casa do Palmeiras e, de em tão pouco tempo, já estar apresentando bons resultados com base em meu trabalho, colhendo frutos”, declarou o atacante.

Bastante elogiado pelos torcedores, o camisa 16 se descreveu: "Sou um jogador que luto bastante e ajudo a equipe em todos os momentos. Não sou em centroavante que fica parado na área, me movimento bastante. A estreia foi contra o Sport e naquele jogo pude ajudar meus companheiros com determinação e vontade, e isso foi igual", disse.

Deyverson sabe da responsabilidade que é jogar no Palmeiras, que nesta temporada investiu alto em seu elenco. O atacante, no entanto, comemora o gol marcado no estádio palmeirense e pretende fazer história no clube.

"Só tenho a agradecer. Apenas os melhores vestem o manto palmeirense, e eu sou um privilegiado só por estar aqui. Hoje, dei mais um passo: entrei para o grupo dos que estufaram as redes pelo clube. E quem sabe, aos poucos, não posso ir construindo minha história aqui, alcançando feitos importantes, e assim por diante. Deus é bom”, projetou o jogador.

Com 29 pontos na tabela, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá um difícil desafio fora de casa na próxima rodada competição. O Alviverde visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (2), às 21h45.