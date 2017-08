Jogo Botafogo x Palmeiras AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 18º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neta quarta feira ás 21h45 no estádio Milton Santos no Rio de Janeiro

ÁRBITRO: Rafael Traci; Auxiliar 1: Carlos Bohn; Auxiliar 2 : Luciano Roggenbaum. Trio do Estado do Paraná

Equipes já se enfrentaram pelo campeonato Brasileiro 52 vezes, foram 21 vitórias do Palmeiras, 14 vitórias do Botafogo e 21 empates. Último confronto entre as duas equipes aconteceu em 2016 e o verdão venceu por 1 a 0 com gol do atacante Dudu.

Desfalque Alvinegro: Arnaldo, Jonas, Marcinho, Bochecha e Airton (Machucados)

Provável Botafogo: Gatito; Victor Luiz, Igor Rabelo, Joel Carl e Luis Ricardo; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marcos Vinicius; Roger e Rodrigo Pimpão

Desfalque do verdão: Guerra (poupado); Willian, Mina, Arouca e Thiago Martins (Machucado)

Provável Palmeiras: Jailson; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Jean; Dudu, Róger Guedes e Deyverson

Jogando longe de casa, Verdão tem nove jogos; três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Na rodada passada, verdão fez o dever de casa e venceu o Avaí por 2 a 0. Gols dos atacantes Dudu e Deyverson

Na manhã desta terça feira (01) em entrevista na academia de futebol o diretor de futebol Alexandre Mattos confirmou que o volante Felipe Melo não jogo mais pelo Palmeiras.

Verdão vive momento distinto dentro e fora de campo. Nas quatro linhas equipe não perde na competição a quatro jogos; são três vitórias e um empate. Já fora de campo palmeiras viveu momento conturbados com o afastamento do volante Felipe Melo.

Jogando como mandante Botafogo tem oito jogos; são quatro vitórias , dois empates e duas derrotas.

Na rodada passada Botafogo fez uns dos melhores jogos do campeonato brasileiro com o São Paulo. Alvinegros perderam por 4 a 3 depois de estar na frente no placar por 3 a 1.

Jogo Botafogo x Palmeiras ao vivo é uma partida válida pela 18º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (02) às 21h45 no estádio da Milton Santos no Rio de Janeiro.