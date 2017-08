Após terceira vitória seguida, Cuca exalta dificuldades contra Botafogo

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras visitou o Botafogo no estádio Nilton Santos na noite dessa quarta-feira (2) às 21h45 pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro.Na entrevista coletiva do técnico Cuca, o treinador falou sobre o jogador que deu a vitória para o alviverde no Rio de Janeiro.

"Hoje, se você não tiver essa referência, você não precisa ganhar toda a primeira bola, mas você disputar o adversário já não direciona o passe. Essa segunda posse, quando você sai e ganha é que te origina o início da jogada. Então é importante você ter esse perfil de jogador que a gente buscava. Não é um perfil igual o do Borja. E eles podem jogar juntos, tanto que ganhamos com eles juntos. É uma alternativa. A gente ganha pra usar".

O técnico também falou sobre o Dudu e suas posições táticas durante a partida: "Eu tinha o Dudu na meia, mas o Botafogo já tinha entendio ele na meia. Então trouxemos o Raphael junto com o Dudu, pra ter uma qualidade, criação maior. E depois, que sentimos que precisava mais, colocamos mais um atacante, abrindo o Raphael pro lado direito".

Jair Ventura e Cuca já se encontraram outras vezes. Cuca comentou sobre a época em que conviveram juntos: "Ele esteve junto com a gente, participou de palestras e jogos. O mundo deu uma condição de mostrar o talento dele, e ele está mostrando muito bem. Ele não é uma promessa, é realidade. O time já tem a cara dele, um time muito difícil de se jogar".

Para finalizar, Cuca foi questionado sobre um lance onde coloca algo dentro da meia, e então ele responde: "Eu estava me coçando. Pô, os caras estão de brincadeira comigo. Não posso coçar o pé, só falta isso (risos)".

O Palmeiras volta a campo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo (6) às 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.