Com retorno de Moisés, Palmeiras busca quarta vitória seguida diante do Atlético-PR

Com retorno de Moisés e time alternativo, Palmeiras busca quarta vitória seguida

Em bom momento no Campeonato Brasileiro o Palmeiras busca seu quarto trunfo seguido no campeonato. O adversário da vez será o Atlético-PR no Allianz Parque, nesse domingo (6) às 16h (horário de Brasília).

O Palmeiras atualmente ocupa a quarta posição na tabela com 32 pontos. O Atlético Paranaense se encontra na décima primeira colocação com 23 pontos somados.

Time alternativo e retorno de Moisés

Visando a classificação nas quartas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, o técnico Cuca decidiu escalar um time alternativo para o confronto no Allianz Parque. Peças que já foram titulares com o treinador como Tchê Tchê e Fernando Prass, retornaram a equipe.

No último confronto entre as equipes no Allianz Parque o Palmeiras levou a melhor contra o Furacão e venceu por 4 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2016.

Cuca não quis confirmar toda a escalação titular que irá começar diante do Atlético Paranaense. Entretanto, dois atletas foram confirmados entre os 11: Fernando Prass e Borja.

Já a grande atração da partida será o retorno de Moisés provavelmente entrando no segundo tempo. Contrariando as expectativas, o meio campista retorna a equipe depois de 5 meses. Sendo que o diagnóstico previa de 6 até 9 meses de recuperação.Moisés rompeu dois ligamentos do joelho esquerdo no Campeonato Paulista diante do Linense no dia 19 de fevereiro.

A provável escalação do Palmeiras é: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho (Antônio Carlos) e Michel Bastos (Juninho); Zé Roberto, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Erik (Michel Bastos), Keno e Borja.

Cuca não conta com os seguintes desfalques: Jailson (suspenso); Mina e Guerra (em recondicionamento físico); Willian (lesão muscular); Arouca e Thiago Martins (em recuperação após cirurgia.

Furacão com força máxima

Fabiano Soares não utilizou a mesma estratégia de Cuca trouxe à São Paulo força máxima. Na próxima quinta-feira (10) o Furacão enfrenta o Santos na Vila Belmiro buscando reverter o revés que obteve no jogo de ida, quando perdeu por 3 a 2 na Vila Capanema.

Eduardo Henrique em entrevista ao site oficial, disse que a equipe precisa da vitória para ganhar confiança: "As vitórias dão mais confiança. Conseguimos duas consecutivas e isto dá moral para todos, eleva o nível de competitividade do grupo. O Palmeiras é uma grande equipe, mas sabemos da nossa qualidade. Temos que chegar em São Paulo e impor o nosso ritmo de jogo. Seremos um time aguerrido, que irá para cima mesmo fora de casa para tentar vencer".

O Furacão não poderá contar com dois jogadores, o meia-atacante Felipe Gedoz está com uma forte gripe e o volante Matheus Rossetto cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na última rodada

A provável escalação será: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Pavez, Eduardo Henrique e Guilherme (Lucho); Nikão, Lucas Fernandes e Ribamar.