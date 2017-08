Palmeiras vende 36 mil ingressos de forma antecipada para decisão contra Barcelona-EQU

Torcida do Palmeiras no jogo contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores (Divulgação Getty Imagens)

O jogo da volta entre Palmeiras e Barcelona-EQU, que acontece nesta quarta-feira (9), no Allianz Parque, pela oitavas de final da Copa Libertadores da América, será de casa cheia. O Verdão confirmou que vendeu de forma antecipada mais de 36 mil ingressos para o confronto.

Equipe do técnico Cuca precisa vencer a partida por dois gols de diferença para avançar na competição, depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida no Equador.

Ingressos

Há ingressos disponíveis, os torcedores podem acessar o site Futebolcard para garantir. Sócio torcedores tiveram exclusividade de compra desta da última quarta feira (2).

Na bilheteria do Allianz Parque o torcedor pode comprar o seu ingresso na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 portão B entre os dias (07) e (8) das 10h às 17h. Abaixo os preços dos bilhetes, lembrando que para ter acesso a meia entrada a pessoa terá que apresentar documentos que comprova o benefício.

Gol Norte – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 220,00 [R$ 110,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 250,00 [R$ 125,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 300,00 [R$ 150,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Torcedor que comprou seu ingresso via internet terá que fazer a troca na bilheteria do Allianz Parque com toda documentação necessária. No dia do jogo o ideal é chegar de forma antecipada para evitar filas