Em desvantagem, Palmeiras recebe Barcelona-EQU valendo vaga nas quartas da Libertadores

O Palmeiras recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (9) pela segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os equatorianos tem a vantagem e o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase.

O primeiro jogo do confronto foi no dia 5 de julho, na oportunidade os donos da casa ,bateram o Verdão por 1 a 0 nos acréscimos. Agora o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença, em caso de vitória Alviverde por 1 a 0 a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

Esta será a terceira vez que os dois clubes se encontram nos gramados a primeira partida foi em um amistoso em 1959 com vitória do Verdão por 4 a 1. O Barcelona empatou o número de vitórias na última partida entre os dois clubes.

Palmeiras com força máxima

Com a desvantagem na soma do placar, o Verdão precisa fazer pelo menos dois gols para chegar até as quartas de final, com isso o técnico Cuca vai com que tem de melhor no elenco. Mina e Guerra, que ficaram de fora nos últimos jogos, estão de volta e serão titulares. Moisés o qual se recuperou de uma lesão e Deyverson que foi contratado recentemente estão inscritos e à disposição do técnico Cuca.

A única dúvida é sobre Mayke. O lateral sofreu um pisão no treinamento da última segunda-feira e ainda não se sabe se o atleta tem condição de jogo.

A torcida do Palmeiras promete uma grande festa, mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e a expectativa é que tenhamos ingressos esgotados. Além disso a torcida promete um grande mosaico em apoio ao clube.

O Palmeiras fez um mini retiro em Atibaia. A equipe passou a segunda-feira (7) concentrada no interior de São Paulo para a partida. O técnico Cuca comandou o treinamento em dois períodos onde focou a bola parada e o trabalho tático. O Palmeiras voltou para São Paulo e fez seu último treino no Allianz Parque um dia antes da partida decisiva.

Barcelona com dois desfalques

A equipe equatoriana vem a São Paulo com uma boa vantagem, a equipe pode perder até por um gol de diferença e ter a vantagem do empate para pode chegar as quartas de final. A delegação do Barcelona desembarcou na capital paulista na último domingo (6)

A equipe conta com três desfalques, Jefferson Mena, Gabriel Marques e Ariel Nahuelpan todos lesionados nem sequer viajaram para São Paulo. Por outro lado, o Barcelona conta com a volta dolateral Mario Pineida e o meia Ely Esterilla que foram liberados pelo Departamento Médico.

O goleiro Banguera confessou que será uma partida complicada e pediu concentração de seus companheiros: " Será um jogo complicado, no qual teremos que manter a tranquilidade a concentração durante os 90 minutos para tentar conseguir a classificação. Confiamos em nossa capacidade"

O Barcelona treinou na última segunda-feira (7) na Arena Corinthians e fez o reconhecimento do gramado do palco da partida no dia seguinte. Os Amarillos relacionaram 21 jogadores:

Goleiros: Banguera e Lanza

Defensores: Aimar, Arreaga, L. Caicedo, Velasco, Pineida, Valencia e B. Caicedo

Meio-campistas: S. Castillo, Oyola, Minda, Calderon, Díaz, Alemán, Vera e E. Castillo

Atacantes: Ayoví, Álvez, Esterilla e M. Caicedo