Cuca garante permanência no Palmeiras: "Vou até o fim"

Cuca em entrevista na academia de futebol (Divulgação GettyImagens)

A entrevista coletiva do Cuca no final da partida depois da eliminação do Palmeiras da Libertadores da América deixou no ar uma possível saída do treinador.

Mas na tarde desta sexta-feira em entrevista na Academia de Futebol Cuca deixou claro que fica no Palmeiras até o final do seu contrato " Estou triste e aborrecido pelas eliminações. Podíamos ter ido além? Muito. Agora, pedir demissão? Jamais. Vou até o fim, estou preparado para tirar o máximo de cada jogador. Estou mobilizado com eles, adoro todos. Estamos juntos junto até o fim do Brasileiro, e vamos classificar para a Libertadores" - disse o técnico

Treinador também declarou que deixou o cargo à disposição no episódio envolvendo o Felipe Melo, mas a diretoria do clube não aceitou o seu pedido "Uma vez eu falei: "Se vocês acharem que é melhor eu sair, eu saio". Que foi o momento lá com o Felipe. Foi a única vez, porque eu não queria tomar aquela medida em cima de uma situação desagradável como foi tomada depois do jogo contra o Cruzeiro aqui em casa, nada lá em Minas. E não foi em cima do resultado, mas, sim, do episódio em si" - declarou Cuca

Sobre Felipe Melo, técnico deixou bem claro que não tem nada contra o jogador e que a questão do atleta ter notificado o clube para ser reintegrado fica a cargo da diretoria "Não tenho nada contra o Felipe Melo. O que eu tinha para falar desse assunto já falei. Vida que segue. Isso é problema do jurídico e da direção" - afirma o treinador

Por fim, Cuca informou que o goleiro Fernando Prass está em processo de renovação de contrato com o clube e que conta com todo os jogadores até o final do ano " Nós temos muitas baixas, devido a batalha campal que nós tivemos. Perdemos o Dudu, perdemos o Mina, Moisés deu uma inchada no joelho, mas foi batida não foi lesão antiga; perdemos o Jailson por um tempo. Mas uma coisa boa que já estamos renovando com o goleiro Fernando Prass, tomara que renove - informou Cuca

Verdão enfrenta o Vasco no domingo as 16h00 no Rio de Janeiro pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro