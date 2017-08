Palmeiras é punido por sete jogos  pelo STJD após briga de torcedores em partida contra Sport

Torcida do Palmeiras no Allianz Parque (Divulgação Getty imagens)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Palmeiras nesta sexta feira (18) pela briga de torcidas no jogo contra o Sport na Arena Pernambuco no dia 23 de Junho pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro.

A confusão aconteceu nas imediações da Arena Pernambuco entre as torcida organizadas das duas equipes. Segundo os auditores do STJD os palmeirense foram responsáveis pelo tumulto, por esse motivo o Sport foi absolvido.

Foi decidido que o Palmeiras não terá torcida nos próximos sete jogos como visitante. Além disso nas partidas como mandante está proibido camisas, baterias, bandeiras e qualquer tipo de adereços da torcida organizada durante sete partidas; a decisão cabe recurso.

Palmeiras discorda da punição

O Verdão já acionou seus advogados e vai pedir um efeito suspensivo e recorrer da decisão. Segundo o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte a punição é injusta: " O nosso entendimento é de que houve um equívoco no julgamento do STJD. O clube não tem qualquer responsabilidade sobre o que acontece fora do estádio e, por isso, não cabe essa punição. O Departamento Jurídico do Palmeiras já está tomando as providências necessárias para cuidar desse caso. Tenho certeza de que o STJD vai rever essa incorreta decisão que pune o Palmeiras e seu torcedor "

Não foi a primeira vez que o Palmeiras foi punido neste ano por causa dos seus torcedores. Pela Libertadores, o Verdão foi penalizado pela briga entre seus torcedores no confronto contra a torcida do Peñarol, no Uruguai, pela fase de grupos da competição