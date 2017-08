Jogo Palmeiras x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palmeiras x Chapeconese ao vivo hoje. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES), auxiliado por Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Com mesmo número de pontos que o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Verdão do Oeste precisa vencer o Palmeiras para respirar e sair do Z-4, apesar da incomoda posição, o clube tem um jogo a menos em relação aos seus concorrentes

O Palmeiras não poderá contar com cinco jogadores, Yerri Mina sofreu uma fratura no pé, Dudu com uma lesão muscular; Arouca segue em transição física; Raphael Veiga está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o goleiro Jailson sentiu uma lesão na virilha

Já a Chape não participou da última rodada, por conta da realização da Copa Suruga, onde foi vice-campeã

A Chapecoense está na 17ª colocação com 22 pontos, foram seis vitórias, quatro empates e nove derrotas.

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Chapecoense ao vivo.

Na última rodada, o Verdão empatou fora de casa com o Vasco por 1 a 1. Guerra marcou o único gol do Palmeiras.

O Palmeiras está em 4º lugar com 33 pontos, tendo conquistado 10 vitórias, três empates e foi derrotado sete vezes em 20 partidas.