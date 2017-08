26 de Agosto de 1914 surgia o maior campeão nacional: Sociedade Esportiva Palmeiras

Atleta dos Verdão no primeiro jogo na história do clube (Divulgação Ag Palmeiras)

A Sociedade Esportiva Palmeiras começou em 26 de Agosto de 1914 na cidade de São Paulo, especificamente no bairro do Brás. Fundando pelos imigrantes Italianos Luigi Cervo; Ezechiele Simone; Luigi Emanuele Marzo e Vincenzo Ragognetti o Palestra Itália nasceu com objetivo de aproximar povo Italiano e seus descendentes.

Luigi Cervo juntou seus colegas na indústria Matarazzo em busca de criar um time de futebol. No primeiro momento foram atrás de um clube de futebol da época chamado Canottieri, mas os seus representantes não levaram o projeto a frente, pois diziam que o futebol não teria futuro e sim o Remo e Ciclismo.

Apesar da primeira negativa, Luigi Cervo não desistiu do seu projeto ambicioso e foi atrás de um rapaz chamado Vincenzo Ragognetti, dono de um jornal na capital paulista chamado Fanfulla. Luigi pediu para Ragognetti escrever uma noticia convidado todos os italianos da época para uma reunião na indústria Matazarro.

A primeira reunião para fundar o time foi em 19 de agosto de 1914. Uma parte do grupo defendia a ideia que principal função do clube seria o esporte, outra parte que seria no foco artístico e cultura. Com isso em 26 de Agosto de 1914, na Rua Marechal Deodoro número dois, em São Paulo, Luigi Certo subiu e uma cadeira em gritou "Está fundado o Palestra Itália"

Luigi Cervo um dos fundadores do Palestra Itália

Seu primeiro presidente foi Ezequiel Simone, mas o mesmo não ficou por muito tempo, largou o cargo depois de 59 dias. Entrou no seu lugar Augusto Vaccari, italiano que elaborou o primeiro estatuto do clube baseado na Juventus de Turim

Primeiros anos do Palestra Itália

A estreia do clube foi em 1915 contra o Savoia, clube de uma colônia de italianos fundado em 1900. O Palestra venceu por 2 a 0 conquistando sua primeira taça, primeiro gol da equipe foi marcado pelo zagueiro Bianco de pênalti, o segundo foi marcado pelo atacante Alegretti de falta.

Em 1920 veio o primeiro título, o campeonato Paulista, o adversário foi o forte Paulistano, a competição terminou empatada e no jogo extra o Palestra venceu por 2 a 1 com gols de Martinelli e Forti.

Foi na década de 30 que o futebol do clube se tornou profissional, com isso veio os resultados. Tretacampeão Paulista, 1932, 1933, 1934 e 1936. Campeão do Torneio Rio São Paulo de 1933. Além de títulos o Palestra fez sua maior goleada contra o seu maior rival, humilhando o Corinthians por 8 a 0, com baile de Romeu e Imparato.

Sai: Palestra Itália, Entra: Sociedade Esportiva Palmeiras

O mundo vivia sua segunda guerra mundial entre Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, China, Brasil... ) contra o Eixo ( Japão, Alemanha e Itália). Como o Brasil estava do lado dos Aliados contra o eixo o governo exigiu que todas as instituições que tivesse nomes ligados ao eixo teria que ser mudado, caso contrato seria fechado. Como o nome do clube na época era Palestra Itália para não sofrer com a punição do governo os diretores da épocas resolveram fazer uma reunião para decidir o novo nome. Assim surgiu a SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS cujas as cores eram verde e branco o vermelho foi tirado por ilusão da bandeira Italiana.

Curiosidades

Em dias 26 de agosto, o Verdão acumula um total de 12 atuações em toda a história: foram seis vitórias, três empates e três derrotas balançou as redes 20 vezes e sofreu 16 gols.