Jogo Palmeiras x São Paulo ao vivo agora no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Clássico Palmeiras x São Paulo é válido pela 22º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (26) ás 16h00 no Allianz Parque em São Paulo

A transmissão do clássico Palmeiras x São Paulo ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno no Morumbi, tricolor venceu por 2 a 0 com gols do atacante Lucas Pratto e Luiz Araujo que não faz mais parte do elenco tricolor

Jogando no Allianz Parque São Paulo nunca ganhou do Palmeiras.

Reforço na área: São Paulo anuncia contratação de zagueiro Bruno Alves

Ontem tricolor fez seu último treino no Morumbi para 18 mil torcedores, foi arrecadado mais de 2 mil toneladas de alimentos não perecíveis

Desfalque do tricolor: Araruna, Bruno , Júnior Tavares , Morato e Wellington Nem (Machucados)

Provável São Paulo: Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Pratto

Desfalque do verdão: Arouca , Jailson e Mina (Machucados)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Keno e Borja

Semana de muito mistério de ambas as equipes, Verdão e tricolor fizeram treinos fechados todos os dias.

Na último rodada tricolor empatou em 1 a 1 contra o Avaí. Gols da partida foram marcado de pênalti, Hernanes para o tricolor e Junior Dutra para o Avaí

São Paulo está na zona de rebaixamento, mas no segundo turno equipe ainda não perdeu, forma dois jogos com uma vitória e um empate

Resultado Palmeiras x São Paulo ao vivo

Palmeiras está na 4º colocação do campeonato com 33 pontos, foram 21 jogos com 10 vitórias, três empates e oito derrotas.

Na última rodada, Palmeiras recebeu a Chapecoense no Allianz Parque e foi derrotado por 2 a 0. Gols de Fabrício Bruno e Túlio de Melo

Verdão completou ontem dia 26 de Agosto 103 anos de história. Nós da Vavel Brasil fizemos alguns especias sobre o Alviverde imponente

Choque rei de pressão para os dois lados. Palmeiras não vence a três rodadas, foram duas derrotas e um empate. Já o São Paulo continua na zona de rebaixamento, ambos precisam da vitória.

Palmeiras x São Paulo ao vivo é uma partida válida pela 22º rodada do campeonato Brasileiro. Clássico acontece neste domingo (26) às 16h00 no Allianz Parque em São Paulo .