Juninho mostra otimismo para jogar no Pacaembu: "Estaremos praticamente no nosso estádio."

Juninho em entrevista na academia de Futebol (Divulgação Cesar Greco Ag Palmeiras)

Definitivamente o Pacaembu é a segunda casa do Palmeiras. Verdão voltará ao estadio municipal Paulo Machado de Carvalho na próxima segunda feira (18) pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Última partida do Palestra no estádio foi na 11° rodada do Brasileirão no dia 1º de Junho contra o Grêmio, vitória por 1 a 0.

Na tarde desta quarta-feira (13) na Academia de Futebol, o zagueiro Juninho concedeu entrevista coletiva e falou sobre o Pacaembu, "O Palmeiras se dá muito bem no estádio, não vai ser problema nenhum. Não sinto diferença nenhuma. É claro que jogar no nosso estádio não tem coisa melhor, mas estaremos praticamente no nosso estádio" , declarou.

Juninho também comentou sobre os estilos dos zagueiros do elenco do Palmeiras, "Todos zagueiros não podem brincar lá atrás, mas vai da característica do jogador. Mina e Luan saem mais, eu e o Edu preferimos resguardar. Não dá para saírem os dois", disse.

Sobre a possibilidade de atuar na próxima partida por causa da suspensão do Luan, Juninho disse estar preparado"A gente trabalha forte para quando surgirem essas oportunidades. Estou confiante, bem trabalhado", falou.

O Defensor chegou ao Palmeiras nesta temporada, jogador foi contratado do Coritiba. Sobre o reencontro com sua ex-equipe, "É um pouco difícil, mas em campo temos que deixar isso de lado. O Coritiba me ajudou muito a chegar até aqui. Fui revelado lá", explicou.

Questionado sobre a queda de rendimento do rival Corinthians, Juninho foi convicto na sua análise "Deu confiança para todo o mundo, não só para o Palmeiras, como para Santos e Grêmio. Estamos focados sim no título brasileiro."Assegurou.

Ainda na tarde desta quarta feira, o Verdão fez um jogo treino contra a equipe do Oeste e empatou por 1 a 1. Gol do Palmeiras foi marcado pelo atacante Keno. O time que o técnico Cuca mandou a campo foi: Vinícius; Fabiano, A. Carlos, Luan e Zé Roberto; T. Santos, B. Henrique e Guerra; R. Guedes, Keno e Borja.

Verdão segue em preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro que será na próxima segunda contra o Coritiba às 20h00 no Pacaembu em São Paulo.