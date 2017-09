Recuperado de lesão, Mayke espera continuar evoluindo no Palmeiras: "Estou no caminho certo"

Google Plus

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Com uma semana sem jogos, o Palmeiras vem trabalhando forte nos treinamentos. Focando absolutamente no Campeonato Brasileiro, em que a equipe se encontra na quarta colocação, o Verdão está se preparando para a partida contra o Coritiba. Sem poder usar o Allianz Parque por causa de shows, o jogo será no Pacaembu.

Nesta quinta-feira (14), o lateral-direito Mayke concedeu entrevista coletiva e falou sobre sequência na equipe titular. Ele havia sofrido uma lesão no tornozelo, mas se recuperou e jogou contra o Atlético-MG no último fim de semana.

"Vou procurar estar sempre jogando e ajudando. Fiquei feliz de ter voltado contra o Galo, agora mais um jogo. (...) Quando eu machuquei, fiquei um tempo fora e tive que buscar meu espaço de novo. Não abaixei a cabeça, fiz bons treinos, assim como o Egídio. Estamos procurando fazer isso nos jogos, dar o máximo para ajudar a nossa equipe."

Mayke também falou sobre a briga pelo título nacional, visto que o Palmeiras está 13 pontos atrás do líder Corinthians. Para o defensor, é essencial conseguir uma boa campanha no segundo turno e aproveitar quando os outros concorrentes perderem pontos.

"Passo a passo, estamos querendo nos manter no G4. Temos que trabalhar para isso, mas enquanto tivermos chances vamos brigar. (...) Precisamos fazer a melhor campanha, pensando jogo a jogo, fazendo pontos em casa e fora para, se os times de cima tropeçarem, alcançar o topo da tabela. Esse é o nosso objetivo."

Um tema que causou bastante polêmica foi a reintegração de Felipe Melo ao elenco alviverde, que havia sido afastado por motivos disciplinares. Para Mayke, a volta do volante é boa para todos e aumenta a qualidade técnica do Palmeiras.

"O Felipe Melo sempre nos ajudou e voltou. Tenho certeza de que ele vai nos ajudar mais ainda. É um excelente jogador, um cara experiente. Só tem para somar. Ele chegou com outra cabeça, e tenho certeza que vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato."

Além disso, Mayke projetou o confronto contra o Coritiba, que acontecerá na segunda-feira (18), às 20h. Ele afirmou que será um jogo complicado, mas se mostrou otimista em relação à uma possível vitória no Pacaembu.

"Vai ser difícil, porque no Brasileiro não tem jogo fácil. Estamos trabalhando para isso, estudando o time deles. Vamos jogar em casa, então temos que impor nosso ritmo. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, e vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo", afirmou.