Ainda com sonho do título, Palmeiras encara desesperado Coritiba no Pacaembu

INCIDENCIAS: Jogo a ser disputado às 20 horas desta segunda-feira (18), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo/SP, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Palmeiras e Coritiba se enfrentam no Pacaembu, nesta segunda-feira (18), às 20 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. As duas equipes apenas empataram na última rodada e precisam pontuar para manter seus objetivos na temporada.

O Palmeiras está em quinto lugar com 37 pontos, tendo conquistado onze vitórias, quatro empates e oito derrotas. Na última rodada o Verdão empatou com o Atlético-MG por 1 a 1.

Já o Coritiba se encontra na 18ª posição do campeonato com 27 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O time comandado por Marcelo Oliveira conquistou sete vitórias, seis empates e dez derrotas. Vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o Atlético-PR.

Palmeiras e Coritiba já se enfrentaram 42 vezes no Campeonato Brasileiro, e equilíbrio é o que não falta nesse duelo, com 15 vitórias para cada lado e 12 empates. No primeiro turno da competição, os paranaenses levaram a melhor e venceram no Couto Pereira por 1 a 0, com gol marcado por Matheus Galdezani.

Vencer para manter possibilidades atuais de título

Com o objetivo de ser Campeão Brasileiro de 2017, o Verdão se vê a 16 pontos atrás do arquirrival Corinthians, líder da competição, e precisa vencer para sonhar com o bicampeonato seguido. A última derrota no Pacaembu foi em março de 2016, para o RB Brasil, no Campeonato Paulista. Desde então, foram cinco jogos e cinco vitórias.

Cuca ainda não definiu a equipe, mas é provável que Dudu e Deyverson sejam titulares, já que Willian está suspenso pela expulsão contra o Atlético-MG na última rodada.

Perguntado sobrea presença do atacante Borja na entrevista coletiva concedida no último fim de semana, o técnico alviverde afirmou que conta com o atacante para conseguir os três pontos. "O Borja foi para a seleção. Ainda que não tenha jogado, esteve lá fora. É um jogador que a gente conta, se não no início do jogo, no decorrer. É uma esperança que a gente tem de ele entrar e fazer grandes jogos" disse o treinador.

Triunfo para deixar zona de rebaixamento

O Coxa entra em campo pressionado. A equipe da capital paranaense se encontra na 18ª colocação, e só a vitória interessa para deixar a parte incômoda na tabela de classificação. Com 27 pontos, tem a mesma pontuação do Bahia (o primeiro fora do Z4), o time paranaense busca surpreender o Palmeiras fora de casa.

Marcelo Oliveira não vai contar com o atacante Kléber Gladiador, que ainda cumpre por mais duas rodadas a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conduta antidesportiva no duelo contra o Bahia. Além das suspensão, o centroavante deve ficar fora dos gramados por um mês devido à submissão de uma artroscopia no joelho realizada.

Para o comandante do Coritiba, pressionar o Palmeiras e ser eficiente na marcação são as chaves para conseguir triunfar na partida. "Equilíbrio, muita concentração e marcação. O time do Palmeiras é técnico, rápido e muito bem treinado. Precisamos marcar bem e usar a nossa força. A ideia é ter jogadores técnicos jogando com qualidade e participando da marcação. Se tivermos consciência da marcação coletiva, temos certeza que poderemos brigar pela vitória", declarou Marcelo Oliveira.