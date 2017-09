Jogo Palmeiras x Coritiba AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: JOGO A SER DISPUTADO ÀS 20 HORAS DESTA SEGUNDA-FEIRA (18), NO ESTÁDIO DO PACAEMBU, EM SÃO PAULO/SP, PELA 24ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017

Palmeiras: (4-4-2) Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Dudu e Deyverson. Técnico Cuca

Desfalque do Coxa: Kleber (machucado, Léo, William Matheus e Werley (suspensos); Alecsandro (impedido de jogar por questão contratual).

Provável Coritiba: Wilson; Dodô, Walisson Maia, Cléber Reis e Thiago Carleto; Alan Santos, João Paulo, Matheus Galdezani e Rafael Longuine; Rildo e Henrique Almeida.

Desfalque do Verdão: Luan, Willian (suspensos), Yerry Mina (em Michel Bastos (Machucados) , Felipe Melo, Jailson e Arouca (transição física)

Provável Palmeias: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Dudu e Deyverson

Jogando com visitante Coritiba fez 11 jogos; três vitórias, dois empates e seis derrotas

Será a volta do Palmeiras ao Pacaembu, última partida do verdão no estadio foi na 11º rodada contra o Grêmio, vitória por 1 a 0. Como mandante verdão fez 11 jogos; sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Coritiba está a três jogos sem perder, na última rodada coxa empatou o clássico contra o Atlético-PR por 1 a 1. Com os resultados do final de semana coxa entrou na zona de rebaixamento com 27 pontos.

Palmeiras não perde a duas rodadas, na última jogando fora de casa verdão empatou 1 a 1 contra o Atlético-GO. Equipe está na 4º colocação do campeonato 37 pontos.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Palmeiras x Coritiba ao vivo no estádio do Pacaembu, valendo pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!