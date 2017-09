Para seu milésimo clássico, Palmeiras vende 32 mil ingressos antecipadamente

Torcida do Palmeiras e sua festa no Allianz Parque (Foto: Gettyimages)

Clássico no Allianz Parque já se tornou sinônimo de estádio lotado. Pro jogo que ocorre no próximo sábado (30), às 19h, o Palmeiras já vendeu 32 mil ingressos antecipadamente.Os setores Gol Norte e superiores Sul, Leste, Norte e Oeste já estão esgotados.

Os ingressos ainda estão a venda pela internet, bilheteria do Allianz Parque e outros postos de comercialização. Os setores disponíveis são Central leste e Oeste e Gol Sul .

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 160,00 [R$ 80,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 250,00 [R$ 125,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]

Palmeiras e Santos tem sido a rivalidade do momento no Estado de São Paulo. Nos últimos dois anos, as duas equipes tem se enfrentado constantemente, e sempre na disputa por títulos. Estes que acabaram nas mãos do time da capital, que foi campeão da Copa do Brasil de 2015 em cima do peixe, e que foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2016, tendo como seu vice o Santos.

No histórico geral os dois times se enfrentaram 318 vezes, onde o Palmeiras tem a vantagem, com 133 vitórias e 545 gols marcados. Já o Santos tem 102 vitórias, com 462 gols marcados. O confronto além disso tem 83 empates.

E o jogo será especial para o Palmeiras, que disputa o milésimo clássico de sua história.

Contra seus 3 principais rivais nesses 999 jogos que já aconteceram, o Palmeiras tem uma vantagem de 30 jogos, sendo que tem 367 vitórias, 295 empates e 337 derrotas para Santos, Corinthians ou São Paulo.