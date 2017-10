Jogo Palmeiras x Bahia ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palmeiras x Bahia ao vivo hoje. A transmissão começará na hora da partida, às 21h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Palmeiras é o atual 5º colocado com 43 pontos tendo somado 13 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Bahia está em 13º com 31 pontos, em 26 jogos foram oito vitórias, sete empates, e 11 derrotas.

Na última rodada, o Verdão perdeu em casa, no clássico contra o Santos por 1 a 0 com gol de Ricardo Oliveira.

O Bahia também não obteve um resultado positivo rodada passada,jogando em casa, o clube empatou com o Coritiba por 1 a 1.

O Brasileirão está de volta após parada de 10 dias para a disputa das duas últimas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, inclusive jogou no estádio do Verdão, o Allianz Parque, na vitória contra o Chile

Para a partida de logo mais, o Palmeiras não poderá contar com três jogadores: Luan e Mayke estão suspensos e Yerri Mina segue em transição física

O jogo marca a estreia de Paulo Cezar Capergiani no comando do clube Baiano, na última semana o clube registrou no BID e o treineiro já está regularizado

A Partida será realizada no estádio do Pacaembu por conta de dois shows que serão realizados no Allianz Parque