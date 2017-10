Jogo Palmeiras x Ponte Preta AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palmeiras x Ponte Preta ao vivo, valendo pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O palco da partida será o Pacaembu, localizado na cidade de São Paulo, já que o Allianz Parque sediou shows recentemente e ainda não está disponível.

Foto: Helio Suenaga/LatinContent/Getty Images

FIQUE DE OLHO: O atacante Lucca é o artilheiro da Ponte no Brasileiro, com 10 gols marcados.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Keno não vinha jogando muito com Cuca, mas foi titular no último domingo e deu assistências para os três gols do Verdão.

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Eduardo Baptista, comandante da Ponte, também concedeu coletiva e falou sobre a provável equipe contra o Verdão, visto que Emerson Sheik está machucado e não jogará.



"Observamos todo mundo. Não podemos contratar, então temos de buscar soluções. (...) Não escalo o nome, e sim o atleta que está mostrando no treino. Essa é a mensagem que a gente passa. Vamos com o que temos de melhor, com que estiver melhor fisicamente."

Nesta quarta-feira, o técnico interino do Palmeiras Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva e falou sobre como é substituir Cuca, se mostrando tranquilo e otimista:



"Falo com verdade, estou muito tranquilo. Eu já fui interino e tem essa expectativa de quem chegará. Foi assim na primeira vez com Gilson Kleina e está sendo agora com a saída do Cuca. O que passo aos jogadores é pensar na Ponte Preta, o Palmeiras precisa disso. O meu futuro tem muitos anos de carreira, sou muito realista sobre o que pode acontecer e não acontecer. Preciso mostrar meu trabalho ao Palmeiras, não para a diretoria me efetivar, mas para fazer o melhor trabalho."

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na décima rodada do Campeonato Brasileiro, quando, em Campinas, o Verdão bateu a Ponte por 2 a 1. Leia sobre o jogo aqui e veja os gols a seguir:

A Macaca vem de um empate contra o Santos há uma semana, quando os dois paulistas acabaram em 1 a 1. Naldo e Ricardo Oliveira marcaram os gols do jogo, respectivamente.

O Verdão vem de uma vitória fora de casa contra o Atlético-GO, em que a equipe paulista venceu por 3 a 1. A grande atuação de Keno, com três assistências, foi o destaque da partida.

Já a Ponte Preta está em perigo na tabela: ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos ganhos, o que mantém a Macaca na zona de rebaixamento.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a quarta posição do Brasileiro, com 47 pontos conquistados.