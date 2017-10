Moisés prega foco no G-4 e reduz luta pelo título:"Querem jogar pressão maior para nosso lado"

(Foto: Cesar Greco Ag Palmeiras)

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira (25) na Academia de Futebol. A grande novidade do dia foi Róger Guedes, o qual foi reintegrado ao elenco. Em entrevista concedida o meia Moisés falou sobre o momento do clube.

“Melhoramos na competição, só melhoramos porque começamos a focar primeiramente na gente. Conseguimos dar uma resposta positiva, mas já passamos por situações parecidas, com melhora e depois oscilação. Temos de manter este nível de resultados e apresentações para continuar somando.”

Moisés disse que a pressão em cima do Palmeiras para o título é maior do rival Santos " Eu comentei com a minha esposa, ontem (terça). O Santos tem a mesma pontuação e só se fala do Palmeiras. Não sei se querem jogar uma pressão maior para nosso lado, mas não vai colar. Até porque aqui nosso pensamento é, e vou ser repetitivo, é melhorar nosso rendimento, continuar neste nível de resultados. Já crescemos e depois caímos. O foco maior é terminar da melhor forma possível, com bons resultados. "

O meio-campista afirmou que o principal objetivo da equipe é ficar entre os quatro primeiros no final do campeonato “Para conquistarmos os objetivos, temos de vencer o adversário da rodada. O nosso principal objetivo agora é o G-4, precisamos consolidar isso. Pela qualidade que o elenco tem, precisamos buscar o mais rapidamente possível. E, para realizarmos este objetivo, temos de focar nos próximos jogos. Não tem nenhum jogo mais importante do que o contra o Cruzeiro."

Em reta final de competição, Moisés projetou uma partida difícil contra o Cruzeiro "É um grande adversário e que vive um grande momento neste ano. Precisamos estar muito focados para conseguir a vitória. É uma equipe com muita qualidade. Um jogo difícil contra um adversário muito forte, que não tem nada a perder, afinal já foi campeão da Copa do Brasil. Temos de ter muita concentração e ambição para conseguirmos a vitória neste jogo." Finalizou.

Com seis pontos a menos que o atual líder Corinthians, o Verdão enfrenta o Cruzeiro pela 31ª rodada no Allianz Parque na próxima segunda-feira (30).