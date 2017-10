Jogo Palmeiras x Cruzeiro AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palmeiras x Cruzeiro ao vivo na Allianz Parque, valendo pela 31º do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h (horário de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram três vezes em 2017, foram dois empates e uma vitória para o time celeste. No primeiro turno do Brasileirão, o time mineiro venceu a partida pelo placar de 3 a 1, com gols de Thiago Neves e Hudson. Willian diminuiu para o Palmeiras na ocasião.

No histórico do confronto entre as equipes, o Cruzeiro leva certa vantagem sobre o rival. Em 59 partidas pelo Campeonato Brasileiro, foram 23 vitórias do Cruzeiro, 18 triunfos do Palmeiras e 18 empates.

O Cruzeiro tem praticamente um time inteiro de jogadores pendurados. São eles: o zagueiro Murilo, os laterais Ezequiel, Diogo Barbosa e John Lennon, os volantes Hudson e Romero, o meia Rafinha e os atacantes Raniel e Sassá.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes não conta com três jogadores. O zagueiro Léo, com dores na coxa, e o meia Allison, com dores no joelho, não atuam contra o Palmeiras. Com lesão na coxa, o volante Hudson está fora do restante da temporada.

Vindo de duas derrotas seguidas, a última delas no clássico contra seu maior rival, a motivação para um triunfo nesta noite, além da recuperação no torneio, passa pela invencibilidade contra o Palmeiras no ano.

Em situação diferente na competição, o Cruzeiro aposta em uma reta final de preparação já pensando em 2018. Classificado para Libertadores por conta do título da Copa do Brasil e com remotas chances de título, o time mineiro é o atual sexto colocado com 47 pontos ganhos. O pensamento na toca da raposa parece ser apenas terminar o Brasileirão na primeira parte da tabela.

Quatro jogadores estão pendurados no Palmeiras. São eles: Fernando Prass, Felipe Melo, Keno e Róger Guedes.

Além de Bruno, os meias Guerra e Michel Bastos, se recuperando de lesão, ainda não ficam à disposição do treinador. Com lesão na coxa e ainda sem previsão de volta, o atacante Willian fecha a lista de desfalques do time alviverde.

O técnico Alberto Valentin ainda não sabe o que é tropeçar no comando do Palmeiras. Desde que assumiu o cargo, foram três vitórias consecutivas do time paulista. Para a partida, Valentin não poderá contar com quatro jogadores. Suspenso por causa do terceiro cartão amarelo no duelo contra o Grêmio, o meia Buno Henrique está fora do confronto. Jean deve ganhar a vaga, sendo improvisado no meio

No entanto, para se manter com grandes chances de título, o alviverde vai precisar de um triunfo contra o Cruzeiro nesta noite. E o time mineiro tem sido uma 'pedra no sapato' do Palmeiras na temporada. No confronto mais importante do ano entre ambos, deu Cruzeiro. Em dois grandes jogos, os empates em 3 a 3 na primeira partida e 1 a 1 no duelo da volta, classificaram o time mineiro, que se sagraria campeão do torneio em sequência.

Na segunda colocação com 53 pontos ganhos, o Palmeiras depende apenas de si para ser Campeão Brasileiro. Isso porque, os paulistas estão apenas a seis pontos do rival e líder Corinthians. Além disso, a rodada 32 ainda reserva o clássico entre as duas equipes, jogo que pode ser considerado como a grande "final" da competição nacional.

O confronto entre Palmeiras x Cruzeiro fecha a 31º rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (30). Após dois jogos realizados no Pacaembu, devido aos shows que o Allianz Parque recebeu nesse período, o alviverde volta a atuar em sua casa em um momento importante da competição,

Fique ligado! A transmissão da partida entre Palmeiras x Cruzeiro ao vivo começa às 20h, (horário de Brasília) aqui na VAVEL Brasil. Até logo mais!