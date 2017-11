Dudu minimiza favoritismo no clássico e destaca trabalho de Valentim

Dudu comemora seu gol na partida contra o Grêmio (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Após ver a diferença para o líder Corinthians - que já foi de 17 pontos - cair para apenas cinco, faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o Palmeiras volta a se permitir falar em buscar o Bicampeonato Brasilero.

O capitão Dudu, em coletiva nesta quarta-feira (01), falou sobre a aproximação do Alviverde na tabela, e sobre a possibilidade de diminuir a diferença ainda mais no clássico de domingo (05).

“Acho que (o favoritismo) parte deles, porque até algumas rodadas atrás estávamos a 17 pontos deles, estamos a cinco. Temos possibilidade de diminuir para dois pontos a vantagem, para ver nessas sete rodadas o que a gente pode fazer.”, disse o atacante.

O jogador fez questão também de não excluir Santos e Grêmio da disputa, antes de emendar que apesar de o foco principal ser o G-4, o Palmeiras também quer o título.

“Hoje a gente tem que olhar um pouco para trás também, estamos um ponto do Santos, três do Grêmio. Estamos indo jogo a jogo, focados sempre no próximo jogo. Estamos focados no G-4 e, claro, queremos o título. Ninguém aqui é bobo.”

Alberto Valentim, grande responsável pela recuperação do Palmeiras nas últimas quatro rodadas, também foi assunto na coletiva. O treinador voltou a dar oportunidades para Keno e atenção especial para Miguel Borja. Dudu exaltou essas mudanças e a dedicação dos colegas.

“Fico feliz pelo Miguel, pelo Keno, que vinham trabalhando, se dedicando. Com o Alberto, eles ganharam a chance e aproveitaram. O Cuca não optava por eles, e agora eles aproveitaram a chance. Esperamos que eles possam fazer um grande jogo para nos ajudar no domingo. Se o Palmeiras investiu nele (Borja), é porque sabia da qualidade dele. Sabíamos que teria um período para adaptar ao nosso esquema de jogo. Ele está se dedicando também na marcação, quase fizemos gol com ele roubando a bola. Fez dois gols.”

O capitão aproveitou para citar sua proximidade com o novo comandante: “O Alberto virou grande amigo meu. Desde que cheguei, venho pedindo para ele me orientar da melhor maneira possível. Vem fazendo não só comigo. Com todos os jogadores. Isso nos deixa muito felizes.”

Após o empate com o Cruzeiro, o Verdão enfrentará às 17h deste domingo (05) o clássico contra o Corinthians. Caso vença, o time de Alberto Valentim estará a apenas dois pontos de alcançar o arquirrival na liderança do Brasileirão.