Palmeiras 8 x 0 Corinthians: maior goleada do Derby Paulista completa 84 anos nesse domingo

Time titular do Palestra Italia em 1933

O próximo clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro terá mais um valor especial para os alviverdes: em 1933, há 84 anos, o ainda Palestra Italia aplicou a maior goleada da história do Derby Paulista, humilhando os rivais com uma incrível vitória de 8 a 0.

Os torcedores do Verdão se reuniram em 5 de novembro para presenciar, no moderno Stadium Palestra Italia, o confronto válido pelo Campeonato Paulista e pelo Torneio Rio-São Paulo. Os mandantes viviam uma boa fase e eram favoritos contra o Timão, que já havia sido goleado pelo Santos e pelo São Paulo da Floresta, também em 1933.

O nome da partida foi o meia Romeu Pellicciari, que marcou nada menos que quatro gols e se tornou o primeiro atleta a balançar as redes corintianas tantas vezes em um só jogo. Além dele, o atacante Gino Imparato também brilhou, anotando três tentos contra os arquirrivais.

Foto: Divulgação / SE Palmeiras

O impactante 8 a 0 foi noticiado pela imprensa brasileira com ênfase. A Gazeta de São Paulo deixou clara a diferença técnica entre as duas equipes, afirmando que "toda a classe e superioridade do alviverde traduziram-se em tentos frente ao Corinthians frágil e tímido, o que constituiu uma contagem recorde para o classíco - 8 a 0".

O Folha da Manhã também informou seus leitores sobre o jogo, citando a "elevada contagem de 8 a 0". Além disso, é válido citar que, no corpo da matéria, há a narração de cada um dos gols marcados pelos mandantes. Veja:

Naquela temporada, o Palestra Italia se sagrou bicampeão do Campeonato Paulista e também levantou a taça do Torneio Rio-São Paulo. Agora, 84 anos depois, o Palmeiras busca uma vitória contra o Corinthians para lutar ainda mais pelo Campeonato Brasileiro.

