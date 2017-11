Valentim recusa clima de final antecipada no Palmeiras: "Campeonato não acaba domingo"

Alberto Valentim projeta uma partida difícil ( Foto: SE Palmeiras)

Focado no clássico contra o Corinthians no próximo domingo (5), na Arena Corinthians, o treinador Palmeirense Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol. Valentim falou sobre o momento de tensão pré clássico

"Corinthians x Palmeiras é uma partida diferente pela rivalidade e hoje, muito, pela classificação dos dois times. Os dias que antecedem o clássico têm uma atmosfera diferente, por parte dos torcedores, da imprensa, da comissão técnica e dos jogadores. A gente tem que estar muito atento a todos os detalhes para sair de lá com o resultado positivo". Comentou

Valentim elogiou o técnico rival Fábio Carille e confessou uma conversa entre os dois, na época que eram auxiliares "Admiro muito o Carille. Em um passado recente, quando éramos auxiliares, batemos um papo sobre futebol a convite meu. Ficamos 3 horas e meia conversando sobre isso numa pizzaria, trocando ideias sobre treinos. É um cara espetacular e está mostrando sua qualidade como treinador".

O técnico falou sobre a luta do Palmeiras pelo título e minimizou que o clássico de domingo seja uma final antecipada "Em busca do primeiro lugar, o confronto direto é uma vantagem, porque você mesmo pode tirar pontos do adversário. Mas algumas pessoas usam o termo 'final', e eu acho que o campeonato não acaba domingo. É um confronto direto com o adversário que está na nossa frente, então temos que aproveitar bem".

Alberto Valentim anda fazendo mistério sobre o time titular no derby, o técnico que fechou os treinos nesta quinta (2) e sexta-feira (3) pode contar com todo o elenco a disposição aprovou a dificuldade de montar a escalação: "Provavelmente eu terei o grupo todo à disposição. Estamos fazendo algumas variações de características, de modelo de jogo, para a gente decidir quem começa jogando.

"Eu gosto de sempre lembrar para vocês o que foi conversado com os jogadores. Falei para eles que quanto mais dificuldades eles me colocarem, em relação aos 11 e aos 23 que vão ser convocados, melhor. Quero que eles me coloquem dificuldade para convocar e para escalar. Quando mais tiver a possibilidade de colocar um ou outro, quebrar a cabeça, melhor. Isso é legal, me faz dormir menos, mas é uma preocupação boa que eu tenho" Finalizou