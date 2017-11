Palmeiras vende 15 mil ingressos antecipadamente para jogo contra Flamengo

Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images

O Palmeiras enfrentará o Flamengo no próximo domingo (12), às 17h, no Allianz Parque, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de nenhuma das equipes ter mais boas esperanças de conquistar o título nacional, o departamento de comunicação do Verdão anunciou que pelo menos 15 mil torcedores já garantiram seus ingressos.

O Palmeiras tem, nesta edição do Campeonato Brasileiro, a terceira maior média, com 30.852 por partida. Assim, só fica atrás dos rivais Corinthians e São Paulo no quesito público pagante. No entanto, o alviverde tem o maior valor de ticket médio, cobrando R$ 58 por bilhete.

Valores:

Superior Norte e Sul: R$ 110,00 / R$ 55,00 (meia)

Superior Leste e Oeste: R$ 130,00 / R$ 65,00 (meia)

Gol Norte: R$ 100,00 / R$ 50,00 (meia)

Gol Sul: R$ 160,00 / R$ 80,00 (meia)

Central Oeste: R$ 250,00 / R$ 125,00 (meia)

Central Leste: R$ 200,00 / R$ 100,00 (meia)

Superior Visitante: R$ 110,00 / R$ 55,00 (meia)

Locais de venda:

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portão A (somente no dia do jogo, onde haverá retirada e trocas de meia-entrada)

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portão B

BILHETERIAS DO ALLIANZ PARQUE - Portões C (somente no dia do jogo, onde haverá venda, retirada e trocas de meia-entrada)

BILHETERIA DO ALLIANZ PARQUE - Portões D (somente no dia do jogo, onde haverá venda exclusiva para torcida visitante)

ACADEMIA STORE

Os ingressos também podem ser comprados online.

O site oficial do Palmeiras também divulgou um mapa de acesso visando facilitar a localização dos portões e dos setores escolhidos pelo torcedor. Confira:

Foto: Divulgação / SE Palmeiras

Vale lembrar que não há gratuidade no Allianz Parque, sendo necessária a apresentação de bilhetes na entrada de crianças acompanhadas por seus responsáveis.