Moisés se pronuncia sobre publicação polêmica de jornalista: "Vou tomar as medidas cabíveis"

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Em coletiva na Academia de Futebol nesta terça-feira (7), o meia Moisés falou sobre a polêmica publicação feita pelo jornalista Chico Lang, da TV Gazeta, em seu Twitter. O palmeirense afirmou que entrou em contato com advogados e tomará medidas cabíveis.

A situação começou quando o jornalista publicou um suposto print de uma conversa com o meia palmeirense. Na imagem, Moisés pedia que o vídeo da confusão entre Clayson e Felipe Melo, no último domingo (5), fosse editado e afirmava que jogadores como Tchê Tchê e Borja haviam pipocado na Arena Corinthians.

Algumas horas depois, o jornalista apagou a postagem e pediu desculpas pela acusação no Twitter. Veja:

Amigos, fui injusto com Moisés do Palmeiras. Publiquei um twitter que não é dele. Peço desculpas ao jogador. Fui e enganado pela montagem. — Chico (@chicolangreal) 7 de novembro de 2017

Assim, Moisés começou sua entrevista coletiva falando sobre o acontecimento e explicando que nunca faria o que estava sendo relatado na imagem.

"Como todos já sabem o que saiu envolvendo meu nome, procurei o clube e falei que gostaria de me pronunciar a respeito. [Chico Lang] é um jornalista que tem opinião pública. É seguido e observado por muitos, mas nem todos tem o discernimento de saber se é verdade ou não, então ele acaba formando opiniões. Nunca estive envolvido em polêmicas, ainda mais extra-campo. (...) Procuro ter uma índole, uma ética, e jamais falaria dos meus companheiros ou de qualquer outra pessoa por trás."

+ Palmeiras vende 15 mil ingressos antecipadamente para jogo contra Flamengo

O camisa 10 contou como ficou sabendo da notícia e se mostrou indignado com as acusações. Além disso, Moisés também falou sobre a conversa entre o elenco por meio de um aplicativo de mensagens, afirmando que recebeu apoio de todos.

"Eu estava dormindo, minha esposa chegou em casa e me acordou desesperada. É revoltante ver uma mentira sendo falada sobre sua pessoa, e que pode afetar outras. Trabalho em um clube, imagina se isso cria uma dúvida? Graças a Deus, todo mundo aqui me conhece e sabe a forma que eu procuro lidar. No grupo do elenco no WhatsApp, todos foram firmes em me dar apoio."

Moisés ainda aceitou o pedido de perdão feito por Chico Lang na rede social, no entanto, insistiu que ele e seus advogados ainda tomarão medidas contra o jornalista.

"Depois ele pediu desculpas, e eu aceito. Mas não vai ficar por aí, meus advogados estão vendo o que pode ser feito, porque a pessoa não pode falar mentiras de outra e simplesmente se desculpar. Vamos ver o que eles vão achar melhor para que eu possa tomar as medidas cabíveis no momento", finalizou.

+ Valentim acredita que Derby teve influência direta da arbitragem: "Tomamos um gol irregular"