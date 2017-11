Jogo Vitória x Palmeiras ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Vitória x Palmeiras ao vivo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

O Barradão será o palco da partida entre Vitória x Palmeiras

O confronto entre Vitória e Palmeiras marca o encontro entre o melhor ataque e a pior defesa, os Paulistas detém o melhor ataque com cinquenta gols. Enquanto o Vitória é o time mais vazado com 49 tentos sofridos

A equipe do Palmeiras, tem o desfalque de cinco jogadores: o goleiro Jailson está com conjuntivite, os atacantes Deyverson, suspenso, e Willian em processo de transição. Além do zagueiro Mina e do atacante Borja, convocados para amistosos da Seleção da Colômbia

O Rubro-Negro não poderá contar com Neílton o qual cumpre suspensão

Vitória e Palmeiras se enfrentaram 40 vezes. Foram 23 vitórias alviverdes, sete triunfos rubro-negros e dez empates

O Palmeiras acabou sendo derrotado pelo líder Corinthians na última rodada, por 3 a 2. Romero, Balbuena e Jô fizeram para o Alvinegro, enquanto Mina e Moisés fizeram para o Verde

Na última rodada, o Vitória foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama, em São Januário e voltou para casa com um empate por 1 a 1

Já o Palmeiras é o 4º colocado tendo somado 54 pontos, em 32 partidas o Verdão venceu 16, empatou seis e perdeu 10 jogos

O Vitória está na 17ª posição com 35 pontos, foram nove vitórias, oito empates e 15 derrotas.