Jogo Palmeiras x Flamengo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, às 17h de domingo (12).

O último confronto entre Palmeiras e Flamengo aconteceu na 15ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, 2 a 2 na Ilha do Urubu, com gols de Pará e Guerrero (Fla) e Willian e Roger Guedes (Palmeiras). Relembre os melhores momentos da partida abaixo:

Curiosidade: jogando como mandante, o Palmeiras não perde para o Flamengo há cinco partidas - os últimos confrontos tiveram duas vitórias alviverdes e três empates. O último triunfo visitante do Rubro-Negro sobre o Verdão foi no dia 2 de junho de 2010, com Vágner Love marcando o único gol da partida.

O Palmeiras é o atual quarto colocado no Brasileiro, com 54 pontos. Já o Flamengo ocupa a sétima posição, com 50 pontos. Ambas as equipes estão na por uma vaga no G-4, que garante a classificação direta à Libertadores.

Os últimos adversários do Palmeiras no Brasileiro: Sport (em casa), Avaí (fora), Botafogo (em casa) e Atlético-PR (fora)

Os últimos adversários do Flamengo no Brasileiro: Coritiba (fora), Corinthians (em casa), Santos (em casa) e Vitória (fora).

Do lado do Palmeiras, os desfalques são Mina e Borja (convocados para amistosos da seleção da Colômbia) e Egídio (foi liberado pelo clube para resolver problemas particulares).

No lado do Flamengo, a novidade é o possível retorno de Juan aos titulares. O zagueiro, que sentiu dores após o Fla-Flu na Sul-Americana e vinha fazendo tratamento específico, voltou a treinar com o grupo rubro-negro na última sexta (10).

No Rubro-Negro, Réver segue no departamento médico além de Berrío, que não jogará mais futebol em 2017 por uma lesão no tendão patelar. Diego segue concentrado com a Seleção Brasileira, enquanto Trauco está com a seleção do Peru para a repescagem das Eliminatórias.

Vale lembrar que Guerrero continua suspenso preventivamente pela Fifa após contraprova de antidoping apresentar novo resultado adverso.

Em momento conturbado com a torcida, o Palmeiras concedeu entrevista coletiva conjunta na última sexta (10). Alguns dos principais jogadores do elenco (como Fernando Prass, Edu Dracena e Moisés) estiveram lado a lado com o treinador Alberto Valentim para se defender de críticas.

"Você acaba nem saindo na rua, deixa de levar o filho na escola. Você acaba deixando de viver algumas situações. Somos seres humanos, temos família. É difícil um familiar seu sair na rua ou ver na internet xingamentos e cobranças. Ninguém aqui é máquina. Está todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante de que vamos conseguir nosso objetivo. Há uma semana, estávamos cinco pontos atrás do líder e em evolução, hoje esse questionamento", disse Edu Dracena sobre pressão da torcida. Vale lembrar que, após derrota para o Vitória, os muros do Allianz Parque amanheceram pichados.

O treinador Alberto Valentim também teceu comentários sobre as constantes comparações entre os investimentos financeiros feitos pelo Verdão e os resultados não tão satisfatórios em 2017:

"É um grande clube. O Palmeiras fez, sim, grandes contratações. O Palmeiras tem saúde financeira, e por isso esses jogadores estão aqui. É lógico que quando cria-se uma expectativa muito grande, até por vocês, vem uma cobrança muito grande, mas sempre teve cobrança (no clube)", disse o comandante.

A principal torcida do Palmeiras tem protesto marcado para a manhã deste domingo (12), em frente ao CT do clube. No último treino antes de confronto contra o Flamengo, o presidente Maurício Galiotte conversou com o elenco no gramado da Academia de Futebol.

Lateral-esquerdo do Flamengo, Renê será titular pelo terceiro jogo seguido. O camisa 6 foi titular no jogo contra o Botafogo, logo que Reinaldo Rueda assumiu a equipe, mas sofreu uma lesão no jogo seguinte e ficou no DM por mais de um mês. Quando voltou aos gramados, após o treinador fazer alguns testes na lateral esquerda, Trauco já havia assumido a titularidade da posição.

"Toda vez que eu tenho a oportunidade, é o momento de mostrar meu futebol, mostrar pra quê eu vim. É difícil jogar uma ou duas vezes no mês, e quando tem uma sequência assim é sempre importante pra mostrar o seu melhor. Espero que com essa ausência do Trauco eu possa dar o meu melhor e ajudar meus companheiros dentro de campo, para quando ele voltar a gente possa estar brigando pela posição", disse o jogador.

Como de costume, o treino do Flamengo foi fechado à imprensa no sábado (11). Registro abaixo é do volante Cuéllar em atividade na sexta-feira (10).

O histórico do confronto é favorável aos mandantes: em 111 jogos, são 45 vitórias do Palmeiras, 29 empates e 37 vitórias do Flamengo. O Verdão também tem vantagem no número de gols: são 162 marcados contra 188 sofridos.