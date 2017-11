Valentim destaca atuação do Palmeiras em triunfo e conta com torcida para enfrentar o Sport

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Neste domingo (12) o Palmeiras recebeu o Flamengo no Allianz Parque para confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após três resultados negativos e protestos da torcida antes da bola rolar, o Verdão reencontrou o caminho da vitória com dois gols de Deyverson ainda na primeira etapa.

Em entrevista pós-jogo, o treinador Alberto Valentim foi perguntado sobre a manifestação de uma organizada alviverde, que contou inclusive com uma “carta de demissão” de alguns jogadores - entre eles Luan, Juninho, Egídio e até mesmo Deyverson, que fez os gols do triunfo sobre o Flamengo.

“O que eu quero falar do torcedor: só lembrar que a nossa coletiva juntos foi para nos fortalecermos, muito para trazer o torcedor, então quero aproveitar novamente para convocar o torcedor para este jogo com o Sport, vai ser muito importante para gente", afirmou.

O técnico interino entrou na partida com Felipe Melo, Michel Bastos e Luan titulares nos lugares de Bruno Henrique, Egídio e Juninho, respectivamente. O comandante do Palmeiras teceu elogios a todos os jogadores que começaram atuando e ainda mostrou que já projeta o duelo contra o Sport na próxima rodada.

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

"Todos que estão no elenco têm que estar prontos para jogar. Infelizmente não posso trazer todos. O Felipe vem trabalhando normalmente, igual a outros, assim como Luan e Michel bastos. Esses três estão de parabéns. (...) O Felipe Melo sentiu um pouco a parte física (e por isso foi substituído). Vamos agora estudar o Sport para depois definir quem serão os 11", disse Valentim

Com Borja convocado para a seleção da Colômbia e William em fase de transição, Deyverson é outro atleta que pôde assumir a titularidade no Verdão. Valentim aprovou o jogo do centroavante e elogiou a força de vontade do jogador.

“O Deyverson, quem está no dia a dia do time sabe disso, treina muito forte, se esforça, não deixou se abater quando eu preferi escalar o Willian, e hoje mostrou qualidade. Isso é ter elenco forte. É não deixar de treinar e dar sua contribuição quando chamado. Não só ele, mas também o Luan, o Michel, o Felipe Melo... eles conseguiram suprir a ausência dos que vinham jogando mais".

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (16). O Verdão recebe o Sport no Allianz Parque ; a partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20 horas.