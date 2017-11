Allianz Parque completa três anos de inauguração neste domingo

Foto: Divulgação / Allianz Parque

Pode não parecer, mas o Allianz Parque acaba de completar três anos de inauguração. A "nova" casa do Palmeiras traz boas lembranças para os torcedores, e por isso, a VAVEL Brasil relembra algumas histórias e conquistas, além de mostrar curiosidades da arena para os leitores do portal.

Estreia muito esperada, mas com derrota

As obras se iniciaram em 2010, quando a previsão de entrega ainda era de dezembro de 2012. No entanto, tal prazo não foi cumprido, com diversos atrasos e até desabamentos em certas regiões. Afirmou-se que a arena poderia estar pronta em 2013, o que também não aconteceu.

Foi somente na noite de 19 de novembro de 2014 que a torcida palmeirense lotou as arquibancadas para apoiar o time no Allianz Parque pela primeira vez. A campanha do Verdão naquela temporada era preocupante, lutando contra o rebaixamento e precisando, muitas vezes, de combinação de resultados.

A inauguração oficial foi no jogo contra o Sport, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da festa antes do pontapé inicial, os visitantes nordestinos venceram por 2 a 0, com gols de Ananias e Patric, ambos no segundo tempo.

Três anos, dois títulos nacionais

Em 2015, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil sobre o rival Santos. Em clima de muitas provocações, o Peixe venceu o primeiro jogo por 1 a 0. No jogo decisivo no Allianz Parque, Dudu marcou duas vezes, garantiu o 2 a 1 e levou o jogo para os pênaltis. Foi então que Fernando Prass brilhou, defendendo uma cobrança e fazendo o gol do título.

Festa da torcida antes da final da Copa do Brasil de 2015 (Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

Mas o maior feito aconteceu em 2016. Após 22 anos, o Palmeiras voltou a levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Cuca, a equipe saiu da crise do primeiro semestre para se tornar a melhor do país, terminando a competição com 80 pontos. O jogo decisivo foi contra a Chapecoense, numa vitória por 1 a 0 que antecedeu o triste acidente aéreo envolvendo os catarinenses.

Dudu e Paulo Nobre levantaram a taça de 2016 (Foto: Levi Bianco/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images)

Os números do Allianz Parque

Desde sua inauguração, o Verdão disputou 93 jogos no estádio. Foram 61 vitórias, 16 empates e 16 derrotas, o que representa um aproveitamento de 71,3%. Nesse período, os donos da casa marcaram 174 gols e sofreram apenas 78.

Em quesitos individuais, a artilharia da arena é de Dudu: o atacante chegou no começo de 2015, mas já balançou as redes 21 vezes. Já Fernando Prass é o atleta que mais atuou no estádio, disputando 78 partidas e vencendo 52.

O maior público pagante quando o Palmeiras foi o mandante é de de 40.986, registrado na vitória de 1 a 0 sobre a Chapecoense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Contando todas a partidas do estádio, a maior renda e público obtida foi no jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo com um público de 41.008 e renda de R$ 15.118.391,02, em outubro deste ano.