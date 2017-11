Palmeiras acerta com Roger Machado por uma temporada

Palmeiras acerta com Roger Machado para próxima temporada ( Foto: Divulgação / Palmeiras)

Palmeiras acertou contrato com o técnico Roger Machado, ex-Grêmio e Atlético Mineiro. O técnico estava sem clube e acertou sua vinda ao Palmeiras com duração de contrato por uma temporada.



O Alviverde tinha dúvidas sobre qual seria o treinador para 2018. O primeiro nome era Mano Menezes, mas o técnico renovou com Cruzeiro, então a diretoria focou três profissionais: Abel Braga, efetivar Alberto Valentim e Roger Machado.

Após a decisão de não efetivar Valentim, o nome que ventilava era o de Abel Braga, mas acabou que Roger se tornou a realidade palmeirense. Abel deve ir ao Rio Grande do Sul, onde se reuniu com a diretoria do Internacional nos últimos dias.

Com a contratação do treinador, o Palmeiras começa seu planejamento para a próxima temporada, recentemente o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o qual estava no Cruzeiro. Outro jogador que está na mira do Verdão é Lucas Lima, o meia acertou sua saída do Santos, tendo sua situação mais fácil para fechar com o Verdão.



Roger Machado tem 42 anos e apenas três clubes na carreira. O Juventude foi o primeiro time do técnico, mas sem sucesso foi demitido após poucas partidas à frente do verdão do sul. Já no Grêmio, o treinador foi bem em sua primeira temporada, garantindo a terceira colocação no Campeonato Brasileiro em 2015.

O último clube do técnico foi o Atlético Mineiro, mas sem conseguir organizar um sistema tático e devido a resultados negativos o técnico foi demitido pela diretoria atleticana.

Como jogador, Roger Machado jogou de 1993 até 2009. Atuou em times como Grêmio, Fluminense, Futebol Japonês e uma passagem relâmpago de uma semana pela Udinese, onde se aposentou após ser diagnosticado com um problema na região lombar.