Palmeiras conquista feito inédito nas categorias de base

Palmeiras é o único time grande da capital paulista que ainda não conquistou nenhuma Copa São Paulo de Futebol Junior; torneio mais importante da base no futebol Brasileiro. Mas dependendo da nova garotada do palestra, isso será questão de tempo. Neste ano, os meninos do verdão vêm fazendo uma temporada maravilhosa na base, as equipes sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 estão nas finais das categorias do Paulistão. Primeira vez na história que cinco categorias da base chegam nas finais de uma competição no mesmo ano.

O investimento na base foi feito, e para próxima temporada, a diretoria do verdão estuda dar mais espaço para os jovens talentos, respeitando suas características e sem acelerar o processo de formação. Gabriel Jesus subiu para o profissional em 2016 sendo o principal destaque da equipe na conquista do Campeonato Brasileiro. Posteriormente foi vendido ao Manchester City da Inglaterra sendo hoje o camisa 9 da Seleção Brasileira com perspectiva de jogar a próxima copa do mundo

Garotada do Sub-11 em busca do Tri Campeonato Paulista

Os pequenos palestrinos conseguiram uma excelente vitória sobre o Santos jogando fora de casa por 2 a 1. A equipe do técnico Eduardo Alemão saiu perdendo, mas teve personalidade e conseguiu a virada com Endrick e Ryan. O time tem um aproveitamento espetacular no Paulistão. Em 23 partidas, a equipe soma 22 vitórias e um empate, fez 113 gols e sofreu apenas sete.

O jogo da volta acontece neste sábado às 14h00 no Allianz Parque com a presença da torcida palmeirense.

Sub-13 larga na frente do Corinthians na final do Paulista

No ano do centenário do Derby, o verdão conseguiu sair na frente do Corinthians na final do Paulistão sub-13. Jogando no estádio Novelli Júnior em Itu a garotada do palestra venceu o Corinthians por 4 a 2. Os gols da equipe foram marcados por Felipe Charles, João Victor, Bruno Oliveira e Felipe.

Em entrevista ao site oficial do clube, o treinador do time sub-15 analisou o resultado:

“Foi um jogo extremamente aberto, atípico para uma final. Tivemos um primeiro tempo muito bom, com muitas oportunidades de gol, e eles voltaram para o segundo tempo no abafa. Acabamos faltando com atenção em alguns instantes, mas são meninos de 13 anos, temos de entender. Vamos corrigir o que deu errado e trabalhar na semana para brigarmos pela taça” , Declara Rogério.

O jogo da volta vai acontecer neste domingo às 10h30 no Parque São Jorge na zona leste de São Paulo.

Sub-15 há um empate do bicampeonato Paulista

O elenco profissional do Palmeiras nunca perdeu para o São Paulo no Allianz Parque, se a garotada conseguir esse feito amanhã (24) será bicampeão paulista da categoria. No primeiro jogo da final entre as duas equipes no CT de Cotia no último sábado (18), o Verdão conseguiu segurar o empate por 0 a 0.

O Verdão chegou à decisão do Paulista Sub-15 com a melhor campanhal: são 27 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 121 gols marcados e somente 12 gols sofridos. Por ter a melhor campanha, o Palmeiras tem a vantagem do empate no confronto para ser campeão.

O jogo da volta acontece neste sábado às 16h00 no Allianz Parque com a presença da torcida do Palmeiras

Com gol no último lance, o verdão larga na frente da Ponte Preta na final do Paulistão Sub-17

Ponte Preta e Palmeira fizeram um jogo bastante disputado pelo primeiro jogo da final do Paulistão Sub-17. Jogando como mandante no estádio Novelli Júnior em Itu, verdão conseguiu uma ótima vitória por 2 a 1. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, em um jogo bastante equilibrado, com chance para os dois lados. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou fazendo marcando sobre pressão e tento as melhores oportunidades. Apesar do ótimo início, o time sofreu com forte marcação do adversário e conseguiu fazer seu gol apenas no último lance da partida em uma ótima bola enfiada para o atacante Guilherme que finalizou na saída do goleiro.

No paulistão Sub-17, o verdão disputou 31 partidas; foram 25 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 110 gols marcados e apenas 21 gols sofridos. A última vez que verdão chegou a final do Paulistão sub-17 foi em 2014, o destaque daquela equipe foi o atacante Gabriel Jesus.

Sub-20 joga contra Ponte Preta em Americana para tentar sair na frente na final do Paulistão

Palmeiras e Ponte Preta estão se preparando para o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista neste sábado (24) no estádio Décio Vitta, em Americana. O verdão tem a melhor campanha, com isso tem a vantagem do empate nos dois confrontos.

O Palmeiras não chegava na final deste de 2010, time é pentacampeão da competição. O técnico do time Sub-20 declarou em entrevista para o site oficial do clube que será um jogo bastante complicado:

"Será um jogo difícil. A Ponte Preta tem um time equilibrado, com muita qualidade. Vamos tentar eliminar os pontos fortes deles e utilizar nossos potenciais para fazer uma grande primeira final. Garantimos a melhor campanha e a vantagem do empate, então esperamos trazer um resultado positivo pensando no segundo jogo”, declara Wesley Carvalho".

O verdão tem a melhor campanha da competição, foram 28 partidas, com 22 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sendo o melhor ataque do campeonato com 73 gols marcados.

Jogo de volta será no próximo sábado (2), às 16h30, no estádio do Pacaembu, com entrada gratuita.

