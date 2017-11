Finais do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-15 AO VIVO online

Fique ligado! A equipe da Vavel Brasil estará no Allianz Parque trazendo todas as informações das duas partidas. A transmissão AO VIVO começa as 12h00

Ingressos esgotados para torcedores comuns nos jogos da base amanhã no Allianz. A parcial é de quase 20 mil até agora. Amanhã terá mais 1700 ingressos exclusivos para sócios Avanti adimplentes (é necessário apresentar a carteirinha e um documento com foto na bilheteria, limitado a dois ingressos por pessoa).

Divulgação: Twitter Sociedade Esportiva Palmeiras

Destaque do tricolor: Guilherme Cachoeira é o artilheiro do São Paulo na competição, o jovem já marcou 13 gols na competição

Destaque do Verdão: O jovem Gabriel Silva é o artilheiro do campeonato com 27 gols; Além dele o garoto Daniel de Melo fez 21 gols sendo o vice artilheiro da competição

O jogo inicialmente seria na Arena Barueri no dia domingo dia (26). Mas a diretoria do Palmeiras pediu para transferir o jogo para o Allianz Parque para a garota começar a se ambientar com a Arena

Arbitro da partida sub-15: Humberto Jose Junior

Auxiliares: Thiago Gonçalves Dias e Marcos de Andrade Rossi

O segundo jogo começa as 16h00 é será entre Palmeiras x São Paulo pelo sub-15. Na primeira partida no CT de Cotia o jogo terminou empatado por 0 a 0. Por ter melhor campanha verdão joga pelo empate para ser campeão.

Deste do ano passado a federação Paulista fez algumas mudanças no tamanho do campo nas partidas da equipe sub-11 o campo deixou de ter 105m x 68m e passou para 72m x 50m. Já as balizas foram reduzidas de 7,32m x 2,44m para 5m x 2,20m. A mudança é um orientação da Fifa

Arbitro da partida sub-11: João Batista do Nascimento Alvelino;

Auxiliares: Denis Matheus Afonso Ferreira e Marianna Nanni Batalha

Destaque do Peixe: O meio campista Matheus Lima é o artilheiro do peixe na competição, foram 15 gols marcado.

Destaque do Palmeiras: O atacante Endrick Felipe é o artilheiro do campeonato Paulista sub-11 com 18 gols, jovem e tratado como uma grande promessa da base do verdão

O primeiro jogo começa as 14h00 é será entre Palmeiras x Santos pelo sub-11. Na primeira partida no CT meninos da Vila em Santos, o Verdão venceu por 2 a 1. Os gols da partida foram marcado Endrick e Ryan para o Palmeiras e Rodrigo para o Santos.

Bom dia galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar as finais do campeonato Paulista no Sub-11 e Sub-15. Os jogos acontecem neste sábado (25) no Allianz Parque na zona oeste de São Paulo