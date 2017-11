Alberto Valentim nega adeus com jogadores: “Não teve clima de despedida”

Alberto Valentim em entrevista coletiva (Foto: Divulgação / SE Palmeiras)

Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 2 a 0, gols de Dudu e um golaço de Keno. Partida essa, que também marcou a despedida dos gramados de Zé Roberto e último jogo do time no ano em sua casa.

Após a vitória, Alberto Valentim cedeu sua primeira entrevista coletiva depois do anúncio de sua não permanência como treinador do time em 2018. Algo que chamou a atenção nas alterações dos jogadores no confronto contra o Fogão, foram os abraços com seus atletas, com um ar de despedida. O mesmo foi perguntado sobre isso:

“Não teve clima de despedida não. Tem um carinho, respeito grande por todos. O Dudu já tinha me abraçado lá atrás. O campeonato não acabou ainda, precisamos terminar. O futuro eu já falei, quando eu tinha ganhado três partidas, que não sabia se seria treinador em outro lugar, se continuar como auxiliar. A única coisa que mudou é que eu sei que não serei treinador em 2018. O campeonato não acabou, o futuro vou decidir depois”, disse.

Talvez a bola rolando tenha sido a menor das notícias na noite. Nos camarotes do Allianz Parque, tivemos a presença dos pais de Neymar e Lucas Lima, negociando a transferência do meia santista para o alviverde. Além desses, Roger Carvalho, novo técnico do clube para a próxima temporada. Valentim comentou a relação que obtém com seu futuro sucessor e como pretende ajuda-lo:

“Hoje tivemos uma conversa rápida na sala de analise de desempenho, quando fui para fechar nossa preleção. É um cara que conheço há anos, já trocamos livros, batemos papo sobre futebol. Esse planejamento vamos definir as datas para conversar. Para eu procurar, como fiz com os outros treinadores que chegaram, acelerar esse processo de conhecimento dos jogadores, do clube, vou procurar ajudá-lo da melhor maneira possível”, declarou.

O treinador declarou sua satisfação em ter dado seu melhor para os jogadores, e que conseguiu passar sua mensagem e ideia de jogo com ótimos resultados que colocaram o clube na briga pelo título em um certo momento: “O que eu queria nesse período que estou de treinador. Que o Palmeiras tivesse o controle do jogo na mão. Não fizemos contra o Vitória. O Corinthians muito equilibrado, por ser um clássico. Todos os outros tivemos melhor. Contra o Avaí também. Eu treino dessa forma, eles compraram a ideia, fico feliz por isso”.

“Eu vejo treinadores experiente falando que estão aprendendo todos os dias, imagina eu que estou começando. A gente vai ficando mais forte, mais certo das convicções, corrigindo erros, isso é normal. Vamos falar dos dez jogos do Palmeiras, um não jogamos bem, na minha opinião, contra o Vitória. Perdemos para o Corinthians em um jogo equilibrado. Repito, com um gol que o Carille falou que foi em linha alta, mas foi impedimento. Depois tivemos dois erros nossos. Quero que vocês busquem qual gol de linha alta que tomamos. Nenhum. Mostro vídeo para os jogadores, um jogo não jogamos bem. Nosso melhor jogo empatamos, contra o Cruzeiro”, completou.

Sem dúvida a atração do jogo foi a despedida de um ícone do futebol brasileiro, Zé Roberto e seus 43 anos. O lateral com ótimas passagens por todos clubes que passou, Portuguesa, Flamengo, Real Madrid Bayern de Munique, Santos Grêmio, entre outros além da Seleção Brasileira. No Palmeiras foram 2 títulos em 3 anos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Companheiros de clube no Flamengo em 98, Alberto Valentim e Zé Roberto se conhecem de longa data, e o que pendurou as chuteiras na frente, não escondeu elogios craque quarentão: “Eu conheci o Zé em 98, é a mesma pessoa que vocês conhecem hoje. É um cara extraordinário. Sorte de quem conviveu com esse jogador. Sorte dos meninos que passaram dias, meses, anos com esse cara. É impressionante como ele não mudou nada. É a mesma pessoa. Sereno, muito profissional, de uma qualidade extrema, jogador de Copa do Mundo”, declarou.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Keno matou a bola no peito no canto direito, invadiu a área, passou por dois marcadores a guardou a bola no ângulo do goleiro Gatito, um golaço. O atacante vem sendo destaque do time desde a saída de Cuca e vem sendo considerado como uma das a melhores contratações Palestrina na temporada. Valentim elogiou:

“O Keno fez uma partida excepcional mais uma vez. Um jogador que tem muita qualidade, velocidade e inteligência. Taticamente ele foi muito bem também. Fiquei muito feliz pela atuação de todos. Não sei se foi a melhor contratação, todos são importantes. E são jogadores que ainda tem contrato, ainda vão render”, Finalizou.

O Verdão encerra campeonato contra o Atlético-PR na Arena da Baixada, lembrando que todos os jogos da rodada serão no domingo (3), às 17h.