Palmeiras oficializa contratação de Lucas Lima por cinco anos

Palmeiras oficializa contratação de meia Lucas Lima por cinco anos (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Nesta quinta-feira (30), o Palmeiras anunciou a contratação do meia Lucas Lima, que estava atuando pelo Santos. O jogador de 27 anos só assinará contrato definitivo com a nova equipe em janeiro, mas já escreveu uma carta para o Peixe demonstrando a intenção de sair.

Lucas Lima aceitou a proposta de cinco anos de vínculo, tornando-se jogador do Verdão até 2022. O valor do salário e luvas não foram divulgados por nenhuma das partes, o atleta chega ao Palmeiras de graça, pois o vínculo com Santos - antigo clube - se encerra no final desta temporada.

Na última segunda-feira (28), o pai do meia e o de Neymar estiveram na Academia de Futebol, onde se encontraram com a diretoria do clube. Na reunião, ocorreu a formalização da proposta, visto que antes havia apenas entendimentos verbais entre empresário e jogador.

Com passagens pela Seleção Brasileira, o atleta, natural de Marília, no Estado de São Paulo, defendeu o Santos nas últimas quatro temporadas. Também teve passagens por Sport, Internacional e Inter de Limeira.

Lucas Lima foi campeão do Campeonato Paulista de 2015 e de 2016, pelo Peixe. Foi também eleito melhor atleta da Copa do Brasil 2015, além de fazer parte da seleção da competição estadual nas últimas duas edições.