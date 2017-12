Fernando Prass renova com Palmeiras até o fim de 2018

O Palmeiras nesta quarta-feira (29) acertou a renovação de contrato com Fernando Prass até o fim de 2018. O ídolo Palmeirense ficaria no clube até o fim de 2017, mas o vínculo foi prolongado por mais uma temporada.



O novo comandante do alviverde Roger Machado, pediu para Maurício Galiotte a renovação de contrato do atleta assim que chegou ao clube. Para Roger, Prass é um dos Homens de confiança do elenco e com toda sua experiência, pode fortalecer ainda mais seus companheiros no próximo ano.



Fernando Prass participou de um evento na loja da fornecedora de material do clube no Shopping Eldorado em São Paulo nesta quinta-feira (30) e em conversa rápida com torcedores palestrinos agradeceu o apoio e deixou claro que estará no clube em 2018.



“Estarei com vocês no próximo ano.” Disse o goleiro sorrindo.



O Palmeiras e o empresário do jogador não divulgaram mais informações. Tudo indica que Prass abriu de mão do salário que gostaria e abaixou os valores para continuar no clube. Com 39 anos, o goleiro deve fazer sua última temporada no Palmeiras e se aposentar dos gramados em dezembro de 2018.



Em seu perfil nas redes sociais, o goleiro fez uma publicação em qual estava assinando a renovação com o alviverde e compartilhou com os fãs a vontade de renovar com o clube.



"Acima de qualquer coisa prevaleceu minha vontade de defender este clube por pelo menos mais 1 ano!" Postou o atleta.