Palmeiras anuncia saída de Alberto Valentim, após vice do Brasileirão

Alberto Valentim não seguirá no Palmeiras em 2018 ( foto: SE Palmeiras)

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (05) a saída do auxiliar técnico Alberto Valentim. O clube informou que em um comunicado a decisão de não permanecer com o profissional.

Roger Machado é o novo comandante do Alviverde para a próxima temporada, mas antes do treinador assumir o clube, Alberto Valentim comandou o time após a saída do técnico Cuca e era opção para ser efetivado no próximo ano.



Com a chegada do novo técnico Palmeirense, Valentim perdeu o cargo de comandante, sendo assim retornaria a função de auxiliar técnico de Roger.

Mesmo após conversas com Alberto, o Palmeiras decidiu não prosseguir com o ex-jogador na comissão de futebol do clube e desejou boa sorte e sucesso em sua carreira. Valentim comandou o alviverde na reta final do Brasileirão 2017 e conquistou a segunda posição do campeonato nacional.

Esta não é a primeira vez em que Valentim se retira do clube, no final da temporada passada, o auxiliar esperava ser efetivado após Cuca anunciar que não renovaria seu contrato, o que não aconteceu. O profissional , foi técnico no Red Bull Brasil pelo Paulistão deste ano e voltou ao Palmeiras como auxiliar no início do campeonato Brasileiro.

Confira a nota oficial do Palmeiras

Conhecedor de seu potencial técnico e agradecido pelo seu trabalho enquanto funcionário, o Palmeiras deseja muita sorte ao profissional no decorrer de sua carreira.