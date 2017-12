Palmeiras vence Internacional e garante vaga na final da Copa RS Sub-20

Dessa vez não deu para o Internacional. O atual Campeão Gaúcho da categoria perdeu para o Palmeiras, atual Campeão Paulista Sub-20 e está fora da Copa RS sub-20. A derrota por 3 a 2 para o verdão na semifinal travou a campanha Colorada. Com a vitória, o Porco vai enfrentar o São Paulo que eliminou o Huracán-ARG mais cedo. O clássico paulista será no próximo domingo (17).

O jogo começou muito movimentado. Só que para o Palmeiras. Em 10 minutos, o verdão já havia aberto 2 a 0. Após falta dura do goleiro Colorado, Carlos Miguel, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. O meia Aldo bateu e converteu, aos oito minutos. Um minuto após o Inter dar a saída, o alviverde roubou a bola e partiram ao ataque. Airton bateu cruzado e ampliou. O Inter tentava, mas estava difícil de conseguir um gol. Até que aos 34, Brenner faz jogada e Netto, quase sem ângulo descontou. Aos 43, Juliano encontrou Richard livre. O meia driblou o zagueiro e mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, esperava-se uma atitude do Colorado para reverter o placar. Aos 15 minutos, o técnico Fábio Mathias mexeu na equipe da casa duas vezes seguidas. No entanto, foi o Palmeiras quem assustou primeiro. Papagaio bateu de longe e Carlos Miguel fez uma grande defesa, aos 21. Oito minutos mais tarde, o o Verdão voltou a assustar. Em contra-ataque, Yan fica livre com o goleiro Colorado. Ele limpa Carlos Miguel e bate na trave. Aos 38 minutos o Palmeiras ampliou o marcador. Yan passa para Fernando que manda para o fundo das redes. Mesmo com a vitória parcial, aos 42 minutos, Gabriel faz falta dura e acaba expulso de campo. Com o tempo extra de cinco minutos dado pelo árbitro, o Iner não desisitiu, e aos 47 descontou com Brenner. Ainda sobraram três minutos para tentar o empate, mas nada houve. Vitória Palmerense e eliminação Colorada.