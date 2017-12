Campeão olímpico, goleiro Weverton assina com Palmeiras por cinco temporadas

Google Plus

Foto: Divulgação / Palmeiras

Nessa sexta-feira (15), o Palmeiras oficializou a contratação do goleiro Weverton, que jogou pelo Atlético-PR nas últimas temporadas. O jogador realizou exames médicos no clube paulista para, então, assinar um contrato de cinco anos com o Verdão.

Os valores não foram divulgados por nenhuma das partes, mas especula-se que o Alviverde pagará cerca de R$ 2 milhões para contar com o arqueiro imediatamente, apesar de o contrato dele com o Furacão terminar no meio de 2018.

O anúncio foi feito pelas mídias sociais, como tem ocorrido recentemente. O canal oficial do Verdão no YouTube também postou um vídeo exaltando sua qualidade em salvar pênaltis, relembrando defesas importantes na história do clube. Veja a seguir:

Weverton é o quarto reforço do Palmeiras para 2018. Anteriormente, a equipe já havia anunciado a contratação do zagueiro Emerson Santos, do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do meia Lucas Lima.

O goleiro foi titular nos Jogos Olímpicos de 2016, quando conquistou o ouro inédito no futebol para o Brasil, defendendo a última cobrança dos alemães nos pênaltis da final. Ele também já foi convocado para a Seleção Brasileira principal, entrando em campo duas vezes.

