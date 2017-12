Com Palmeiras e Boca Juniors, grupo 8 da Copa Libertadores é definido

Palmeiras disputa sua terceira Libertadores consecutiva( Foto: GettyImages)

A Conmebol sorteou na noite desta quarta-feira (20) os grupos da edição de 2018 da Copa Libertadores da América. O Palmeiras ficou no grupo 8, com Boca Juniors, Alianza Lima e o vencedor do confronto quatro.

A última vaga será decidida entre os confrontos : Carabobo (Venezuela) x Guaraní (Paraguai) joga contra o vencedor de Junior Barranquila (Colômbia) x Olímpia (Paraguai) ou Montevideo Wanderers (Uruguai)

O Palmeiras não deve sofrer muito com logística, isso por conta de Buenos Aires, sede do Boca, ser uma cidade de fácil acesso. Depois da Argentina, o Verdão viajará para Lima no Peru, onde não terá problemas com a temida altitude.

O principal confronto do grupo é entre Palmeiras e Boca Juniors, as duas equipes fizeram até uma final de Libertadores, em 2000, quando os Argentinos levaram a melhor. Na história foram disputados 21 jogos, e o Alviverde leva a melhor com 7 vitórias, 11 empates e 3 vitórias do Boca. As duas equipes não se enfrentam por competições desde a semifinal da Libertadores de 2001. O Boca Juniors levou a melhor nos pênaltis.

Contra outro adversário do grupo, Alianza Lima, o histórico é favorável ao Palmeiras, foram disputados apenas sete partidas, sendo seis vitórias do Verdão contra uma dos Peruanos. Não tivemos empate no confronto.

Confira todos os confrontos da Libertadores:

FASE 1



E1 - Montevideu Wanderers x Olimpia

E2 - Deportivo Macará (EQU) x Deportivo Táchira(VEN)

E3 - Oriente Petrolero x Universitario



FASE 2



C1 - Deportivo Macará/Dep Táchira x Independiente Santa Fe

C2 - Chapecoense x Nacional-URU

C3 - Oriente Petrolero/Universitario x Jorge Wilstermann

C4 - Carabobo x Guarani-PAR

C5 - Montevideu Wanderers/Olimpia x Junior Barranquilla

C6 - Chile 4 x Vasco

C7 - Banfield x Independiente Del Valle

C8 - Santiago Wanderers x Melgar



FASE 3



Ganhador 1 - (Deportivo Macará/Dep Táchira x Independiente Santa Fe) X Santiago Wanderers x Melgar

Ganhador 2 - (Chapecoense x Nacional-URU) x (Banfield x Independiente Del Valle)

Ganhador 3 - (Oriente Petrolero/Universitario x Jorge Wilstermann) x (Chile 4 x Vasco)

Ganhador 4 - (Carabobo x Guarani-PAR) x (Montevideu Wanderers/Olimpia x Junior Barranquilla)



GRUPO 1

Grêmio

Cerro Porteño (PAR)

Defensor (URU)

Monagas



GRUPO 2

Atlético Nacional (COL)

Bolívar (BOL)

Colo-Colo (CHI)

Delfín



GRUPO 3

Peñarol (URU)

Libertad (PAR)

The Strongest (BOL)

Atlético Tucumán



GRUPO 4

River Plate (ARG)

Emelec (EQU)

Flamengo

Ganhador 1



GRUPO 5

Cruzeiro

Universidad de Chile

Racing (ARG)

Ganhador 3



GRUPO 6

Santos

Estudiantes (ARG)

Real Garcilaso (PER)

Ganhador 2



GRUPO 7

Corinthians

Independiente (ARG)

Millionários (COL)

Deportivo Lara (VEN)



GRUPO 8

Boca Juniors

Palmeiras

Alianza Lima (PER)

Ganhador 4