Palmeiras e Atlético-MG anunciam troca de Róger Guedes por Marcos Rocha

Marcos Rocha foi um dos laterais mais regulares do futebol brasileiros nos últimos anos (Foto: Divulgação/SE Palmeiras)

Na manhã desta quarta-feira (27), o Palmeiras oficializou, junto ao Atlético-MG, uma troca de jogadores por empréstimo de um ano. O Verdão receberá o lateral-direito Marcos Rocha, enquanto o Galo contará com o atacante Róger Guedes. A confirmação ainda está condicionada à aprovação nos exames médicos.

Ambos os atletas terão cláusula de compra em seus contratos, podendo ser negociados de forma definitiva caso as equipes achem proveitoso. É válido ressaltar que o lateral tem vínculo com o clube mineiro até o fim 2019, e o atacante, até março de 2021.

O Palmeiras vinha tentando negociar Róger Guedes com outros times, mas não teve sucesso com ofertas europeias. Ao tentar usá-lo como moeda de troca para tentar contratar Gustavo Scarpa, o jovem de 21 anos recusou a saída. Agora, formará um renovado ataque no Atlético-MG, que recentemente confirmou a chegada de Ricardo Oliveira, ex-Santos.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do Verdão,onde também foi publicado um vídeo com gols e jogadas de Marcos Rocha por clube e Seleção Brasileira. Veja a seguir:

Marcos Rocha tem uma série de títulos em sua carreira pelo Galo, tendo sido quatro vezes campeão do estadual (2012, 2013, 2015 e 2017), uma vez da Copa Libertadores (2013), uma da Recopa Sul-Americana (2014) e uma da Copa do Brasil (2014).

