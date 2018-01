Com novidades, Palmeiras volta ao trabalho e inicia testes físicos na Academia de Futebol

Com caras novas, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol ( Foto: Divulgação/SE Palmeiras)

O Palmeiras voltou aos trabalhos em 2018 nesta quarta-feira (03), na Academia de Futebol. O elenco que foi reforçado com nomes de peso tirou o dia para realizar exames e praticar leves atividades musculares, além de claro, os atletas conhecerem os novos companheiros.



Os desfalques foram os três estrangeiros que atuam no alviverde. Borja e Mina por questões particulares só retornam da Colômbia na sexta-feira (5) e o Venezuelano Guerra, que perdeu seu voo, deve se juntar com o restante do elenco nesta quinta-feira (4).

Nomes como Thiago Martins e Daniel Fuzato também estavam presente na reapresentação do elenco (Foto: Ag Palmeiras/Divulgação)

O destaque do dia foi a chegada de Lucas Lima, que se apresentou para a imprensa e conheceu o novo clube. O meio-campista usará a camisa 20, pois segundo ele é o número que usou na seleção e fez se destacar no rival Santos FC.



A lista das novidades no elenco Palmeirense conta também com Victor Luís, que estava emprestado ao Botafogo e deve ser utilizado pelo técnico Roger Machado durante a temporada. As novas contratações do clube, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, o goleiro Weverton e o zagueiro Emerson Santos também estavam na academia e realizaram as atividades sob os olhares da comissão técnica do clube.

Roger Machado conheceu seu futuro elenco e terá seu primeiro jogo dia 18 contra o Santo André (Foto: Ag Palmeiras/Divulgação)

No total 31 jogadores estiveram presentes na reapresentação no clube, além dos cinco reforços já citados, outros jogadores retornaram de empréstimos, caso de Allione o qual estava no Bahia, Artur que foi um dos destaques da Série B pelo Londrina e Thiago Martins, um dos atletas que negocia novo empréstimo.

Para esta temporada, o Palmeiras inovou e fez todos os procedimentos médicos de análise no centro de excelência localizado no próprio centro de treinamento. Só foi possível por conta de uma parceria que o clube fez com o hospital Sírio Libanês em outubro de 2017