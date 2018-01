Palmeiras empata com Taubaté, assegura primeira posição do grupo e avança para próxima fase

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, São Paulo.

Na briga pela liderança do grupo 27 da Copinha, Taubaté e Palmeiras se enfrentaram nesta segunda-feira (08). Ambas com seis pontos, 100% de aproveitamento e sem ter a defesa vazada, as equipes entraram em campo já classificadas para a próxima fase da competição. Para o Palmeiras, por ter um saldo de gols maior, um empate já bastava para assegurar a primeira colocação, já pelo lado do Burro da Central, só a vitória interessava.

Em jogo marcado pelo excesso de chuva, gramado bastante molhado e longos apagões, o Taubaté abriu o placar com Erlohan. Já próximo do fim da partida, o atacante Fernando empatou para o Palmeiras.

As equipes aguardam a definição do grupo 28 para conhecer seus adversários para a próxima fase, onde o líder do grupo enfrentará o Taubaté e o segundo colocado duela com o Verdão.

Após muita chuva e início equilibrado, Taubaté é certeiro e sai na frente

Era uma tarefa complicada colocar a bola no chão e trocar os passes normalmente na noite desta segunda-feira (08), no Joaquinzão. O gramado, por estar muito molhado, dificultava as ações de ambas as equipes, todavia, por mais que houvesse equilíbrio entre os dois times, era o Palmeiras quem criava as melhores oportunidades.

Na marca dos 35 minutos, Erlohan arriscou de fora da área e viu a bola desviar e enganar o goleiro Anderson antes de morrer no fundo das redes. No lance seguinte ao gol do Taubaté, o Palmeiras teve, no arremate de Fernando, a chance de empatar o jogo, mas o chute acertou a trave. As equipes desceram para o intervalo com o placar indicando vantagem miníma para o Burro da Central.

Depois de apagões, Palmeiras muda postura e chega ao empate

A primeira falha dos refletores aconteceu no intervalo; algumas luzes se apagaram e até que a situação fosse resolvida, a segunda etapa teve seu início retardado. Depois de alguns minutos, o segundo tempo enfim começou e o que se viu foi, no melhor espírito de seu hino, um alviverde mais imponente, mais ofensivo, que limitava as ações do adversário.

Em contra-ataque palmeirense, o lateral Diego, que já tinha amarelo, parou a jogada adversária com falta e, por consequência, recebeu seu segundo cartão, foi expulso e deixou o Taubaté com um a menos.

Quando o Palmeiras se preparava para a cobrança de falta, os refletores voltaram a falhar. Dessa vez o apagão foi mais demorado, mas na volta, as investidas alviverdes obtiveram resultado quando, após cruzamento de Maílton, Fernando marcou o gol de empate do Palmeiras. Ainda houveram chances para o Verdão conseguir a virada, mas o placar permaneceu inalterado até o fim da partida.